Астрофізики з NASA очікують виявити під замерзлою водою на Марсі мікроби за результатами нового дослідження.

Що відомо про ймовірність виявлення життя на Марсі

Зазначається, що спеціалісти з NASA підрахували, що кількість світла від Сонця, яке може проходити крізь лід, може бути достатньою для фотосинтезу у неглибоких басейнах талої води під поверхнею.

Вчені дійшли такого висновку за результатами комп'ютерного моделювання.

Так, аналогічні басейни води всередині льоду на Землі буквально кишать життям.

Мова йде про мікроорганізми, які отримують енергію за допомогою фотосинтезу.

Лід на Марсі

Підкреслюється, що на Марсі існують 2 види льоду. Перший вид — це звична нам замерзла вода, однак також є і льод з вугеклислого газу.

У рамках нещодавно проведеного дослідження науковці проаналізували водяний лід, великі обсяги якого виникли з суміші снігу з пилом.

Очікується, що під поверхнею льоду можуть бути калюжі, що утворюються під впливом Сонця.

Це поширене явище на Землі... Щільний сніг і лід можуть танути зсередини, пропускаючи сонячне світло, яке зігріває їх, як парник, а не танути зверху вниз, — пояснює співавтор дослідження Філ Крістенсен з Університету штату Арізона в Темпі. Поширити

Нещодавнє дослідження в підсумку припустило, що запорошений лід на Марсі пропускає достатньо світла для фотосинтезу на глибині до трьох метрів.

Що відомо про виявлення ознак життя на Марсі

Астрономи з Європейського космічного агентства зафіксували випромінювання дивного знаку з поверхні Марсу, який був дуже схожий на “смайлик".

Зазначається, що сама структура, яка зовні схожа на “смайлик”, є залишками стародавнього озера, яке висохло не один мільярд років тому.

Однак у цих покладах, на думку науковців, можуть міститись ознаки життя.

Соляні поклади на Марсі

7 вересня ЄКА оприлюднило зображення, схоже на культову віртуальну посмішку, а насправді є покладами хлоридної солі з парою очей-кратерів.

Підкреслюється, що у переважній більшості випадків такі поклади неможливо відрізнити від поверхні Марса, однак спостереження за допомогою інфрачервоних камер, аналогічних встановленим на орбітальному апараті ExoMars, дозволяє побачити соляні поклади у рожевому або фіолетовому спектрі.