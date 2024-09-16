Ученые нашли объяснение ключевым аномалиям на Марсе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые нашли объяснение ключевым аномалиям на Марсе

Астронавт
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Источник:  arXiv.org

По словам ученых, потерянный много миллиардов лет назад, большой спутник Марса может объяснить, почему Марс настолько отличается от других каменистых планет Солнечной системы.

Главные тезисы

  • Пропавший спутник Нерио мог значительно повлиять на форму и рельеф планеты Марс, объясняя удивительные ландшафты и экстремальные регионы.
  • Гипотеза о влиянии Нерио на Марс позволяет понять странную форму и необычный рельеф Красной планеты, указывая на возможные гравитационные эффекты и столкновения спутников в ранней Солнечной системе.
  • Исчезнувший крупный спутник Марса, возможно, оставил после себя крохотные спутники Фобос и Деймос, вызвав вопросы о его образовании и исчезновении.
  • Ученые поясняют, что взаимодействие Нерио с Марсом могло привести к образованию высокогорных регионов, таких как Тарсис, и изменению рельефа планеты в процессе охлаждения.
  • Влияние пропавшего спутника на Марс является объектом исследований и может помочь более полно понять происхождение и развитие планет в Солнечной системе.

Что не так со странной формой и необычным рельефом Марса

Ученые отмечают, что сейчас у Красной планеты два крошечных спутника, однако в начале существования Марс мог иметь спутник Нерио гораздо больших размеров.

По мнению астронома из Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне Майкла Эфроимски, именно этот пропавший спутник мог повлиять на странную форму и необычный рельеф Марса.

Отмечается, что именно на Марсе расположен ряд наиболее экстремальных ландшафтов в Солнечной системе, среди которых самый большой каньон, самая высокая гора и самый высокогорный регион.

Этот регион называется Тарсис или возвышенность Тарсис, он расположен в западном полушарии Марса возле его экватора.

Регион Фарсиды составляет около 5 тыс километров в ширину и поднимается до 7 км в высоту, не считая его массивных щитовых вулканов, возвышающихся еще выше.

Практически точно на противоположной стороне планеты от Фарсиды находятся Терра Сабейская и Большой Сирт, еще один высокогорный регион и мощный щитовой вулкан соответственно.

Что известно о влиянии пропавшего спутника на внешний вид и ландшафт Марса

Ученые пришли к выводу, что значительная масса Нерио повлияла на форму Марса благодаря гравитации. В частности, исчезнувший спутник привел к подъему приливов в магматических океанах по аналогии с Луной, что приводит к подъему приливов на Земле.

Однако по сравнению с Землей Марс имеет гораздо меньшие размеры и поэтому гораздо быстрее охладел. Так, его приливные выпуклости зафиксировались в полученной форме планеты.

Майкл Эфроимский предполагает, что Нерио мог быть уничтожен в результате столкновения, оставив после себя крохотные спутники Фобос и Деймос.

Или он мог быть рассеян из Солнечной системы с помощью гравитационного взаимодействия с другим телом.

Такие столкновения и рассеяния являлись обычным явлением в ранней Солнечной системе. Астрономы считают, что Земля получила свой месяц в результате столкновения с протопланетой размером с Марс, а рассеяние среди внешних планет сместили их первоначальные орбиты, которые когда-то были гораздо ближе к Солнцу, в их нынешние положения.

Однако Нерио довольно продолжительное время был спутником Марса, чтобы повлиять на его рельеф и ландшафт.

Пропавший спутник Нерио мог повлиять на рельеф и ландшафт Марса
Поверхность Марса

При этом Ефроимский признает, что объяснение странной формы и ландшафта Марса влиянием его пропавшего спутника является всего лишь гипотезой.

Идея о кратковременно большой Луне поднимает много вопросов, особенно относительно его образования и последующего исчезновения.

Например, если бы Нерио был уничтожен, он должен оставить ряд кратеров вдоль пояса, выровненных с его орбитой, но такой цепочки кратеров не существует.

Кроме того, гипотеза требует, чтобы геологические процессы перенесли улучшения и деформации, инициированные Нерио, в их современные формы, подняв начальные возвышенности еще выше.

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