Американський вчений Кен Чаффін та його донька Келі розшифрували позаземний сигнал з Марса, отриманий у 2023 році.

Що відомо про експеримент з розшифровки позаземних сигналів з Марсу

Зазначається, що повідомлення з Марсу надійшло від космічного апарату Європейського космічного агентства, який перебуває на орбіті планети.

Сигнал було створено і відправлено у рамках проєкту "Знак у космосі".

Цей експеримент ставить на меті перевірку типів і методів, які можуть бути корисними для розшифровки сигналів, отриманих з космосу.

Марс

За словами представників Європейського космічного агентства, у травні 2023 року три радіоастрономічні обсерваторії на Землі перехопили сигнал.

Буквально за 10 днів група з 5 тис науковців-добровольців відокремила повідомлення з необроблених даних радіосигналу.

Після цього необхідно було розшифрувати закодовану інформацію.

Кен Чаффін та його донька використали для розшифрування имуляції, які проводили годинами та днями поспіль.

Для того, аби розшифрувати сигнал науковцям знадобився майже рік.

Зокрема вони з’ясували, що повідомлення вказувало на наявність позаземних форм життя. За їхнім припущенням, це може вказувати на клітинні утворення та форми життя, які містять амінокіслоти та білки.

За допомогою отриманих даних медіа-художниця Даніела де Пауліс разом із невеликою групою астрономів та комп’ютерних вчених створила візуалізацію іншопланетного повідомлення.

Навіщо вченим імітувати позаземні сигнали з космосу і намагатись їх розшифрувати

Водночас декодування сигналу не обов’язково свідчить про те, що тепер його зміст можна зрозуміти. Наступним кроком стануть спроби знайти в повідомленні з Марса можливе значення.

Тепер, коли загадковий сигнал розшифровано, починається пошук сенсу. Інтерпретація послання, як і будь-якого твору мистецтва, залишається відкритою, — зазначають у Європейському космічному агентстві. Поширити

Незважаючи на досвід у розшифруванні позаземних сигналів, науковці досі можуть зіткнутись із труднощями у разі надходження невідомого типу сигналу.

Це пояснюють тим, що змодельовані повідомлення все ж були створені людьми на основі того, як ми сприймаємо Всесвіт.