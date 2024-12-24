Что известно о планах по поискам следов внеземной жизни на Марсе

По мнению европейских исследователей, темные скалы на том месте, где в 2028 году должен совершить высадку марсоход "Розалинд Франклин" Европейского космического агентства, могут быть остатками вулканических извержений, скрывающих признаки жизни.

Европейские астрофизики занимались изучением этих марсианских пород с помощью орбитальных спутников.

По результатам исследований ученые пришли к выводу, что эти загадочные скалы могли образоваться там миллиарды лет назад из воздуха, возможно, в виде вулканического пепла, поскольку рядом с этим местом не было зафиксировано ни одного вулкана.

Марс

На этом участке нет известных вулканов, а значит, обломки, вероятно, прилетели с расстояния сотен, а может, и тысяч километров. Скорее всего, он образовался в результате взрыва вулкана, выбросившего пепел высоко в атмосферу. Он преодолел огромное расстояние, прежде чем поселился на этом месте, — объясняет автор исследования, Эмма Гаррис, занимающаяся изучением геологической истории Марса в Музее естествознания в Лондоне. Поделиться

Астрофизики считают, что темные породы способны скрывать богатые минералами породы под ними от агрессивного излучения из космоса.

Именно в этих насыщенных минералами породах могут сохраняться признаки жизни.

Однако в настоящее время ученые почти ничего не знают о том, каким образом образовались поверхностные породы.

Как собираются искать признаки жизни на Марсе

Чтобы узнать больше об этих породах, авторы исследования составили карту региона площадью 50 тыс. квадратных километров, используя данные из контекстной камеры на Mars Reconnaissance Orbiter, спутника NASA, который с 2006 года ищет доказательства существования древней воды на Марсе.

Исследователи рассматривают теорию, согласно которой когда-то темные породы покрывали всю поверхность Марса, однако пока их очень трудно найти.

По мнению астрофизиков, это связано с тем, что пепел сохранился на более низких участках внутри ударных кратеров, где он смешался с подземными водами.

Вероятным объяснением расположения этих пород является то, что дно этих ударных кратеров когда-то было заполнено подземными водами, которые поднимались из-под земной коры. Когда пепел попал на эти участки воды, он стал более липким и сцементированным. Остальные пепла, упавшие на окрестные породы, возможно, просто сдули и он не сохранился, — предполагает Эмма Гаррис. Поделиться

Команда надеется узнать гораздо больше о месте, известном как Oxia Planum, когда марсоход ExoMars Rosalind Franklin прибудет на Марс в 2028 году.

По данным ЕКА, новый марсоход сможет бурить поверхность Марса и собирать камни на глубине до 2 метров. Затем собранные материалы будут проанализированы в бортовой лаборатории.

Исследователи выбирают для анализа древние породы, поскольку считают, что именно на них у нас есть наибольшие шансы найти признаки жизни.

Авторы нового исследования предполагают, что темные породы были образованы примерно от 4 до 3,7 миллиарда лет назад, то есть они очень старые. Но именно это им и нужно.