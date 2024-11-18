Ученые из Университета Пердью нашли признаки наличия воды на Марсе еще как минимум 700 млн лет назад, исследовав метеорит Лафайет, найденный еще в 30-х годах прошлого столетия.

Как астрофизикам удалось выявить признаки воды на Марсе с помощью метеорита Лафайет

Ученые почти не сомневаются в том, что когда-то очень давно на Марсе было большое количество жидкой воды. Были целые океаны, моря, реки и озера.

Однако в результате катастрофических изменений на планете Марс потерял почти всю воду.

Метеорит Лафайет был обнаружен еще в 1931 году. Однако до недавнего времени не попадал во внимание научное сообщество и лежал всеми забытым в ящике.

Метеорит Лафайет

Этот метеорит частично состоит из стекла, его длина составляет 5 см. Долгое время его происхождения оставалось неизвестным. Пока в 1980-х годах ученые не обнаружили, что содержащие метеорит газы не соответствуют составу атмосферы на Марсе, которая была измерена спусковым аппаратом NASA "Викинг".

Ученые также установили, что минералы в составе пород метеорита активно взаимодействовали с водой в процессе формирования.

Однако ученым не удалось установить происхождение этих минералов.

По результатам проведенного учеными из Университета Пердью исследования удалось установить, что минералам меньше миллиарда лет.

Мы не думаем, что в это время на поверхности Марса было много жидкой воды. В то же время мы считаем, что вода появилась в результате таяния близлежащего подземного льда, который называется вечной мерзлотой, и что таяние вечной мерзлоты было вызвано магматической активностью, которая периодически происходит на Марсе и по сей день, — отмечает ведущий автор исследования, доцент кафедры наук о Земле, атмосферу и планеты Университета Пердью Марисса Трембл. Поделиться

Почему открытия, сделанные с помощью метеорита Лафайет, так важны.

Команда ученых под руководством Тремблей использовала модели молекул аргона в минералах для определения точного возраста, составившего 742 млн лет.

Кроме этого учитывался нагрев, который должен повлиять на метеорит во время его улета с Марса в результате столкновения неизвестным объектом 11 млн лет назад.

Также ученые смоделировали полет этого метеорита с Марса на Землю.

Обнаруженные учеными следы на метеорите позволили им предположить, что, скорее всего, метеорит приземлился на Землю в 1919 году.