Ученые из Университета Пердью нашли признаки наличия воды на Марсе еще как минимум 700 млн лет назад, исследовав метеорит Лафайет, найденный еще в 30-х годах прошлого столетия.
Главные тезисы
- Открытие учеными признаков воды на Марсе в далеком прошлом с помощью метеорита Лафайет.
- Исследователи предполагают, что в прошлом на Марсе существовали океаны, моря, реки и озера, но из-за катастрофических изменений планета потеряла почти всю воду
- Метеорит Лафайет дал возможность установить возраст минералов и происхождение воды на Марсе, что важно для понимания истории планеты
- Использование моделей молекул аргона позволило ученым определить точный возраст метеорита и узнать, что он приземлился на Землю около 1919 года
- Открытия, сделанные с помощью метеорита Лафайет, имеют важное значение для понимания истории Марса и могут расширить знания о других планетах и метеоритах во Вселенной
Как астрофизикам удалось выявить признаки воды на Марсе с помощью метеорита Лафайет
Ученые почти не сомневаются в том, что когда-то очень давно на Марсе было большое количество жидкой воды. Были целые океаны, моря, реки и озера.
Однако в результате катастрофических изменений на планете Марс потерял почти всю воду.
Метеорит Лафайет был обнаружен еще в 1931 году. Однако до недавнего времени не попадал во внимание научное сообщество и лежал всеми забытым в ящике.
Этот метеорит частично состоит из стекла, его длина составляет 5 см. Долгое время его происхождения оставалось неизвестным. Пока в 1980-х годах ученые не обнаружили, что содержащие метеорит газы не соответствуют составу атмосферы на Марсе, которая была измерена спусковым аппаратом NASA "Викинг".
Ученые также установили, что минералы в составе пород метеорита активно взаимодействовали с водой в процессе формирования.
Однако ученым не удалось установить происхождение этих минералов.
По результатам проведенного учеными из Университета Пердью исследования удалось установить, что минералам меньше миллиарда лет.
Почему открытия, сделанные с помощью метеорита Лафайет, так важны.
Команда ученых под руководством Тремблей использовала модели молекул аргона в минералах для определения точного возраста, составившего 742 млн лет.
Кроме этого учитывался нагрев, который должен повлиять на метеорит во время его улета с Марса в результате столкновения неизвестным объектом 11 млн лет назад.
Также ученые смоделировали полет этого метеорита с Марса на Землю.
Обнаруженные учеными следы на метеорите позволили им предположить, что, скорее всего, метеорит приземлился на Землю в 1919 году.
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