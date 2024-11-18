Ученые неожиданно нашли новые свидетельства наличия воды на Марсе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые неожиданно нашли новые свидетельства наличия воды на Марсе

Марс
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Источник:  online.ua

Ученые из Университета Пердью нашли признаки наличия воды на Марсе еще как минимум 700 млн лет назад, исследовав метеорит Лафайет, найденный еще в 30-х годах прошлого столетия.

Главные тезисы

  • Открытие учеными признаков воды на Марсе в далеком прошлом с помощью метеорита Лафайет.
  • Исследователи предполагают, что в прошлом на Марсе существовали океаны, моря, реки и озера, но из-за катастрофических изменений планета потеряла почти всю воду
  • Метеорит Лафайет дал возможность установить возраст минералов и происхождение воды на Марсе, что важно для понимания истории планеты
  • Использование моделей молекул аргона позволило ученым определить точный возраст метеорита и узнать, что он приземлился на Землю около 1919 года
  • Открытия, сделанные с помощью метеорита Лафайет, имеют важное значение для понимания истории Марса и могут расширить знания о других планетах и метеоритах во Вселенной

Как астрофизикам удалось выявить признаки воды на Марсе с помощью метеорита Лафайет

Ученые почти не сомневаются в том, что когда-то очень давно на Марсе было большое количество жидкой воды. Были целые океаны, моря, реки и озера.

Однако в результате катастрофических изменений на планете Марс потерял почти всю воду.

Метеорит Лафайет был обнаружен еще в 1931 году. Однако до недавнего времени не попадал во внимание научное сообщество и лежал всеми забытым в ящике.

Метеорит Лафайет помог выявить признаки наличия воды на Марсе в древнем прошлом.
Метеорит Лафайет

Этот метеорит частично состоит из стекла, его длина составляет 5 см. Долгое время его происхождения оставалось неизвестным. Пока в 1980-х годах ученые не обнаружили, что содержащие метеорит газы не соответствуют составу атмосферы на Марсе, которая была измерена спусковым аппаратом NASA "Викинг".

Ученые также установили, что минералы в составе пород метеорита активно взаимодействовали с водой в процессе формирования.

Однако ученым не удалось установить происхождение этих минералов.

По результатам проведенного учеными из Университета Пердью исследования удалось установить, что минералам меньше миллиарда лет.

Мы не думаем, что в это время на поверхности Марса было много жидкой воды. В то же время мы считаем, что вода появилась в результате таяния близлежащего подземного льда, который называется вечной мерзлотой, и что таяние вечной мерзлоты было вызвано магматической активностью, которая периодически происходит на Марсе и по сей день, — отмечает ведущий автор исследования, доцент кафедры наук о Земле, атмосферу и планеты Университета Пердью Марисса Трембл.

Почему открытия, сделанные с помощью метеорита Лафайет, так важны.

Команда ученых под руководством Тремблей использовала модели молекул аргона в минералах для определения точного возраста, составившего 742 млн лет.

Кроме этого учитывался нагрев, который должен повлиять на метеорит во время его улета с Марса в результате столкновения неизвестным объектом 11 млн лет назад.

Также ученые смоделировали полет этого метеорита с Марса на Землю.

Обнаруженные учеными следы на метеорите позволили им предположить, что, скорее всего, метеорит приземлился на Землю в 1919 году.

Подтверждение даты взаимодействия метеорита с жидкой водой не только проясняет прошлую историю Марса. метеоритах, который можно применить к другим метеоритам и планетным телам, чтобы понять, когда там могла быть жидкая вода, — отмечает Марисса Тремблей.

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