Вчені несподівано знайшли нові свідчення наявності води на Марсі

Науковці з Університету Пердью знайшли ознаки наявності води на Марсі ще принаймні 700 млн років тому, дослідивши метеорит Лафайєт, знайдений ще у 30-х роках минулого століття.

Як астрофізикам вдалось виявити ознаки воді на Марсі за допомогою метеориту Лафайєт

Науковці майже не сумніваються у тому, що колись дуже давно на Марсі була велика кількість рідкої води. Були цілі океани, моря, річки та озера.

Однак внаслідок катастрофічних змін на планеті Марс втратив майже всю воду.

Метеорит Лафайєт був знайдений ще у 1931 році. Однак до недавнього часу не потрапляв до уваги наукової спільноти і лежав усіма забутий у шухляді.

Метеорит Лафайєт

Цей метеорит частково складається зі скла, а його довжина складає 5 см. Довгий час його походження залишалось невідомим. Поки у 1980-х роках науковці не виявили, що гази, які містить метеорит, не відповідають складу атмосфери на Марсі, яку було виміряно спусковим апаратом NASA "Вікінг".

Науковці також встановили, що мінерали у складі пород метеориту активно взаємодіяли з водою у процесі формування.

Однак науковцям не вдавалось встановити походження цих мінералів.

За результатами проведенного науковцями з Університету Пердью дослідження вдалось встановити, що мінералам менше мільярда років.

Ми не думаємо, що в цей час на поверхні Марса було багато рідкої води. Натомість ми вважаємо, що вода з'явилася внаслідок танення прилеглого підземного льоду, який називається вічною мерзлотою, і що танення вічної мерзлоти було спричинене магматичною активністю, яка періодично відбувається на Марсі й донині, - зазначає провідний автор дослідження, доцент кафедри наук про Землю, атмосферу і планети Університету Пердью Марісса Тремблей. Поширити

Чому відкриття, зроблені за допомогою метеориту Лафайєт, такі важливі

Команда науковців під керівництвом Тремблей використовувала моделі молекул аргону в мінералах для визначення точного віку, який склав 742 млн років.

Окрім цього враховувалось нагрівання, яке мало б вплинути на метеорит під час його відлету з Марсу внаслідок зіткнення невідомим об'єктом 11 млн років тому.

Також науковці змоделували польот цього метеорита з Марсу до Землі.

Виявлені науковцями сліди на метеориті дозволили їм припустити, що швидше за все, метеорит приземлився на Землю у 1919 році.