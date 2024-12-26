Науковці хочуть використати людську кров і піт для будівництва на Марсі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці хочуть використати людську кров і піт для будівництва на Марсі

Будівництво на Марсі
Джерело:  online.ua

Вчені пропонують незвичайний спосіб створення будівельних матеріалів для зведення міст на Марсі у майбутньому, пропонуючи використовувати для цього людську кров і піт. 

Головні тези:

  • Вчені вивчають ідею використання людської крові та поту для створення будівельних матеріалів на Марсі.
  • Концепція астробетону передбачає використання біологічних рідин людини, таких як альбумін та сечовина, для зміцнення матеріалу.
  • Будівництво міст та житла на Марсі може стати можливим завдяки використанню людських біологічних виділень.
  • Використання астробетону, створеного з людських рідин, спростить процес будівництва на Червоній планеті та забезпечить міцність конструкцій.
  • Дослідження в області космічної архітектури відкриває нові можливості для використання ресурсів людського організму у будівництві на Марсі.

Як людська кров і піт можуть бути використані для створення будівельних матеріалів і зведення міст на Марсі

За результатами дослідження, проведеного науковцями з Університету Гаразмі в Тегерані, біологічні рідини з організму людини, включаючи кров, піт і сльози, можуть бути використанні під час створення так званого "астробетону", який нагадує звичайний бетон, однак створений з марсіанського ґрунту — реголіту та додаванням біологічних рідин людини.

Цю ідею першими запропонували дослідники з Манчестерського університету в 2021 році.

Людські біологічні виділення можуть бути використанні для будівництва міст на Марсі
Будівництво на Марсі

Концепція створення так званого "астробетону" передбачає використання білка альбуміна, який міститься в крові людей і відіграє роль сполуки.

Додавання сечовини, компонента, що видобувається з сечі, може ще більше підвищити міцність матеріалу.

Як людські виділення можна використати для створення будівельних матеріалів на Марсі

Команда іранських науковців стверджує, що буквально один астронавт здатен виробляти достатньо альбуміну протягом 72 тижнів для будівництва житла невеликих розмірів для іншого члена екіпажу.

Матеріал також може бути надрукований на 3D-принтері на місці, що спростить процес будівництва.

Використання крові в будівельному розчині сягає своїм корінням ще давньоримського будівництва.

Дослідники зазначають, що після того, як астронавти встановлять первинні укриття, такі як надувні конструкції, їхні біологічні рідини можуть допомогти виробляти астробетон для постійних поселень.

Науковці пропонують збирати на Марсі карбонат кальцію для створення вапняного розчину або використовувати поклади сірки для розробки сірчаного бетону — стійкого до корозії матеріалу, добре пристосованого до суворих умов Марса.

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