Ученые предлагают необычный способ создания строительных материалов для строительства городов на Марсе в будущем, предлагая использовать для этого человеческую кровь и пот.

Как человеческая кровь и пот могут быть использованы для создания строительных материалов и строительства городов на Марсе.

По результатам исследования, проведенного учеными из Университета Гаразми в Тегеране, биологические жидкости из организма человека, включая кровь, пот и слезы, могут быть использованы при создании так называемого "астробетона", напоминающего обычный бетон, однако созданный из марсианского грунта — реголита и добавлением биологических жидкостей человека.

Эту идею первыми предложили исследователи из Манчестерского университета в 2021 году.

Строительство на Марсе

Концепция создания так называемого "астробетона" предполагает использование белка альбумина, содержащегося в крови людей и играющего роль соединения.

Добавление мочевины, извлекаемого из мочи компонента может еще больше повысить прочность материала.

Как человеческие выделения можно использовать для создания строительных материалов на Марсе

Команда иранских ученых утверждает, что буквально один астронавт способен производить достаточное количество альбумина в течение 72 недель для строительства жилья небольших размеров для другого члена экипажа.

Материал также может быть напечатан на 3D-принтере на месте, что упростит процесс строительства.

Использование крови в строительном растворе уходит своими корнями еще в древнеримское строительство.

Исследователи отмечают, что после того, как астронавты установят первичные укрытия, такие как надувные конструкции, их биологические жидкости могут помочь производить астробетон для постоянных поселений.

Ученые предлагают собирать на Марсе карбонат кальция для создания известкового раствора или использовать залежи серы для разработки серного бетона — устойчивого к коррозии материала, хорошо приспособленного к суровым условиям Марса.