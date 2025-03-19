Инвестор Tesla заявил о кризисе в компании из-за действий Илона Маска

По убеждению инвестора Tesla Росса Гербера, американский миллиардер Илон Маск должен уйти с поста генерального директора компании, ведь за короткое время он не только уничтожил ее репутацию, но и спровоцировал обвал продаж.

Tesla на грани краха из-за Маска

После того, как Илон Маск присоединился к команде президента США Дональда Трампа, дела у Tesla действительно резко испортились.

На фоне последних событий инвестор Росс Гербер обратился к американскому миллиардеру и призвал его определиться и сделать правильный выбор.

Пора кому-то управлять Tesla. Этим бизнесом слишком долго пренебрегали. Tesla делает слишком много важных вещей, поэтому либо Илон должен вернуться в Tesla и стать ее генеральным директором, отказавшись от других работ, либо он должен сосредоточиться на правительстве и продолжать делать то, что он делает, но найти соответствующего генерального директора для Tesla, — подчеркнул Гербер. Поделиться

Инвестор призвал не игнорировать тот факт, что скандальные заявления и решения Илона Маска, а также его сотрудничество с Трампом, стали репутационными ударами для всей команды Tesla.

Он также подчеркнул, что репутация компании была просто уничтожена.