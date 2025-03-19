Инвестор Tesla заявил о кризисе в компании из-за действий Илона Маска
Категория
Технологии
Дата публикации

Инвестор Tesla заявил о кризисе в компании из-за действий Илона Маска

Илон Маск
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Источник:  Sky News

По убеждению инвестора Tesla Росса Гербера, американский миллиардер Илон Маск должен уйти с поста генерального директора компании, ведь за короткое время он не только уничтожил ее репутацию, но и спровоцировал обвал продаж.

Главные тезисы

  • Инвестор отметил необходимость выбора: Маск возвращается на должность генерального директора Tesla или сосредотачивается на работе в правительстве США.
  • Репутационные удары по Tesla, спровоцированные действиями Маски, привели к стремительному падению продаж.

Tesla на грани краха из-за Маска

После того, как Илон Маск присоединился к команде президента США Дональда Трампа, дела у Tesla действительно резко испортились.

На фоне последних событий инвестор Росс Гербер обратился к американскому миллиардеру и призвал его определиться и сделать правильный выбор.

Пора кому-то управлять Tesla. Этим бизнесом слишком долго пренебрегали. Tesla делает слишком много важных вещей, поэтому либо Илон должен вернуться в Tesla и стать ее генеральным директором, отказавшись от других работ, либо он должен сосредоточиться на правительстве и продолжать делать то, что он делает, но найти соответствующего генерального директора для Tesla, — подчеркнул Гербер.

Инвестор призвал не игнорировать тот факт, что скандальные заявления и решения Илона Маска, а также его сотрудничество с Трампом, стали репутационными ударами для всей команды Tesla.

Он также подчеркнул, что репутация компании была просто уничтожена.

Продажи стремительно падают, так что это кризис. Вы буквально не можете продать лучший продукт на рынке, потому что генеральный директор вызывает разногласия, — заявил Гербер.

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