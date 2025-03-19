Инвестор Tesla заявил о кризисе в компании из-за действий Илона Маска

По убеждению инвестора Tesla Росса Гербера, американский миллиардер Илон Маск должен уйти с поста генерального директора компании, ведь за короткое время он не только уничтожил ее репутацию, но и спровоцировал обвал продаж.
Главные тезисы
- Инвестор отметил необходимость выбора: Маск возвращается на должность генерального директора Tesla или сосредотачивается на работе в правительстве США.
- Репутационные удары по Tesla, спровоцированные действиями Маски, привели к стремительному падению продаж.
Tesla на грани краха из-за Маска
После того, как Илон Маск присоединился к команде президента США Дональда Трампа, дела у Tesla действительно резко испортились.
На фоне последних событий инвестор Росс Гербер обратился к американскому миллиардеру и призвал его определиться и сделать правильный выбор.
Инвестор призвал не игнорировать тот факт, что скандальные заявления и решения Илона Маска, а также его сотрудничество с Трампом, стали репутационными ударами для всей команды Tesla.
Он также подчеркнул, что репутация компании была просто уничтожена.
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