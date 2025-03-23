Дочь Илона Маска публично унизила отца и назвала его "жалким"
Категория
Мир
Дата публикации

Дочь Илона Маска публично унизила отца и назвала его "жалким"

Дочь Илона Маска не скрывает своего отношения к отцу
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Источник:  Vogue

По словам дочери американского миллиардера Илона Маска – Вивианы Уилсон, – у нее нет ни капли уважения к своему отцу. Кроме того, девушка отметила, что не боится бизнесмена, потому что он влиятельный человек.

Главные тезисы

  • Вивиан Уилсон подтвердила, что больше не общается с родным отцом.
  • Ранее миллиардер заявил, что дочь для него "мертва".

Дочь Илона Маска не скрывает своего отношения к отцу

Вивиан Уилсон откровенно призналась, что не общается с родным папой последние 5 лет, а также не собирается восстанавливать какие-либо контакты с ним.

По словам девушки, ее оскорбляют даже любые ее ассоциации с Илоном Маском.

Меня раздражает, что люди ассоциируют меня с ним. Он жалкий мужчина-ребенок. Почему я должна его бояться? О, у него так много власти. Мне плевать. Почему я должна бояться этого человека? Потому что он богат? О нет, я дрожу. Мне плевать, сколько у кого денег, — подчеркнула Вивиан.

Более того, девушка официально подтвердила, что 2 года назад она подала прошение на юридическую смену имени.

К слову, дочь Маска признала себя трансгендерным лицом, после чего Илон публично заявил, что "она для него мертва".

Каждый раз, когда я открываю свой телефон, чтобы почитать новости, я просто смотрю в стену в течение 10 минут. Ужасно то, что они делают, не только с трансгендерным сообществом, но и с мигрантами, со многими маргинализованными сообществами, которые систематически подвергаются преследованиям со стороны новой администрации и лишаются защиты. Это зло, — добавила Уилсон.

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