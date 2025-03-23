Дочь Илона Маска публично унизила отца и назвала его "жалким"

По словам дочери американского миллиардера Илона Маска – Вивианы Уилсон, – у нее нет ни капли уважения к своему отцу. Кроме того, девушка отметила, что не боится бизнесмена, потому что он влиятельный человек.
Главные тезисы
- Вивиан Уилсон подтвердила, что больше не общается с родным отцом.
- Ранее миллиардер заявил, что дочь для него "мертва".
Дочь Илона Маска не скрывает своего отношения к отцу
Вивиан Уилсон откровенно призналась, что не общается с родным папой последние 5 лет, а также не собирается восстанавливать какие-либо контакты с ним.
По словам девушки, ее оскорбляют даже любые ее ассоциации с Илоном Маском.
Более того, девушка официально подтвердила, что 2 года назад она подала прошение на юридическую смену имени.
К слову, дочь Маска признала себя трансгендерным лицом, после чего Илон публично заявил, что "она для него мертва".
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