Дочь Илона Маска публично унизила отца и назвала его "жалким"

По словам дочери американского миллиардера Илона Маска – Вивианы Уилсон, – у нее нет ни капли уважения к своему отцу. Кроме того, девушка отметила, что не боится бизнесмена, потому что он влиятельный человек.

Дочь Илона Маска не скрывает своего отношения к отцу

Вивиан Уилсон откровенно призналась, что не общается с родным папой последние 5 лет, а также не собирается восстанавливать какие-либо контакты с ним.

По словам девушки, ее оскорбляют даже любые ее ассоциации с Илоном Маском.

Меня раздражает, что люди ассоциируют меня с ним. Он жалкий мужчина-ребенок. Почему я должна его бояться? О, у него так много власти. Мне плевать. Почему я должна бояться этого человека? Потому что он богат? О нет, я дрожу. Мне плевать, сколько у кого денег, — подчеркнула Вивиан. Поделиться

Более того, девушка официально подтвердила, что 2 года назад она подала прошение на юридическую смену имени.

К слову, дочь Маска признала себя трансгендерным лицом, после чего Илон публично заявил, что "она для него мертва".