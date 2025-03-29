"Вдаримо по Ілону Маску". Сотні акцій протесту відбудуться у різних країнах світу
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Технології
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"Вдаримо по Ілону Маску". Сотні акцій протесту відбудуться у різних країнах світу

Люди протестують проти впливу Ілона Маска на політику
Джерело:  TechCrunch

 29 березня масштабні акції протесту проти впливу на світову політику американського мільярдера Ілона Маска охопляться різні міста та країни. Загалом організатори руху Tesla Takedown анонсували близько 200 таких демонстрацій протягом лише однієї доби.

Головні тези:

  • Метою протестів є заклик продавати Tesla, акції компанії та припиняти купувати нові автомобілі.
  • Планується проведення акцій біля автосалонів, дилерських центрів та зарядних станцій Tesla у США, Європі та інших країнах.

Люди протестують проти впливу Ілона Маска на політику

За словами представників Tesla Takedown, їхній рух є мирним, й вони не збираються вдаватися до насилля чи погроз.

Головна ціль запланованих демонстрацій — не завдати фізичної шкоди автомобілям Tesla чи Маску, а закликати людей продавати свої Tesla, акції компанії та припинити купувати нові автомобілі.

З заявою з цього приводу уже виступила організаторка акцій протесту з Нью-Джерсі Наташа Пурдум.

Причина, з якої він (Маск — ред.) має такий вплив, — це його багатство. Ми вважаємо, що якщо зможемо вплинути на курс акцій Tesla, то вдаримо по Ілону Маску там, де болить найбільше, — наголосила вона.

Згідно з останніми даними, понад 200 акцій відбудуться біля автосалонів, дилерських центрів та зарядних станцій Tesla у США, Європі та інших країнах.

До слова, президента США Дональд Трамп уже неодноразово погрожував Tesla Takedown, а також намагався залякати членів руху.

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