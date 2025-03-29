Ілон Маск заявив про продаж соцмережі Х

Американський мільярдер Ілон Маск, який наразі працює в команді президента США Дональда Трампа, офіційно підтвердив, що продав компанію соціальних медіа X власному стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.

Маск пояснив своє рішення щодо Х

Як вдалося дізнатися журналістам, цього разу соцмережу оцінили у 33 млрд дол.

Варто звернути увагу на те, що це набагато менше, ніж Ілон Маск заплатив за неї 3 роки тому.

За словами самого мільярдера, ф’ючерси xAI і X взаємопов’язані.

Сьогодні ми офіційно робимо крок, щоб поєднати дані, моделі, обчислення, розповсюдження та талант. Ця комбінація розкриє величезний потенціал, поєднавши передові можливості штучного інтелекту та досвід xAI із величезним охопленням X. Ілон Маск Американський мільярдер

Бізнесмен поки не анонсував жодні екстрені зміни в X, попри це, що важливо розуміти, чат-бот Grok від xAI вже інтегрований у платформу.

На переконання Ілона маска, об’єднана платформа "забезпечить розумніші, більш значущі враження".

Нагадаємо, після того, як мільярдер придбав Twitter у 2022 році — він змінив його назву, звільнив 80% працівників компанії, змінив систему перевірки платформи та ін.