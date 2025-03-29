Ілон Маск заявив про продаж соцмережі Х

Американський мільярдер Ілон Маск, який наразі працює в команді президента США Дональда Трампа, офіційно підтвердив, що продав компанію соціальних медіа X власному стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.
Головні тези:
- Актуальну вартість Х оцінили 33 млрд доларів.
- За словами Маска, платформи xAI і X поєднані для розкриття великого потенціалу штучного інтелекту.
Маск пояснив своє рішення щодо Х
Як вдалося дізнатися журналістам, цього разу соцмережу оцінили у 33 млрд дол.
Варто звернути увагу на те, що це набагато менше, ніж Ілон Маск заплатив за неї 3 роки тому.
За словами самого мільярдера, ф’ючерси xAI і X взаємопов’язані.
Бізнесмен поки не анонсував жодні екстрені зміни в X, попри це, що важливо розуміти, чат-бот Grok від xAI вже інтегрований у платформу.
На переконання Ілона маска, об’єднана платформа "забезпечить розумніші, більш значущі враження".
Нагадаємо, після того, як мільярдер придбав Twitter у 2022 році — він змінив його назву, звільнив 80% працівників компанії, змінив систему перевірки платформи та ін.
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