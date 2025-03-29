Илон Маск заявил о продаже соцсети Х

Американский миллиардер Илон Маск, работающий в команде президента США Дональда Трампа, официально подтвердил, что продал компанию социальных медиа X собственному стартапу по разработке искусственного интеллекта xAI.

Маск объяснил свое решение относительно Х

Как удалось узнать журналистам, на этот раз соцсеть была оценена в 33 млрд дол.

Стоит обратить внимание на то, что это гораздо меньше, чем Илон Маск заплатил за нее 3 года назад.

По словам самого миллиардера, фьючерсы xAI и X взаимосвязаны.

Сегодня мы официально делаем шаг, чтобы объединить данные, модели, вычисления, распространения и талант. Эта комбинация раскроет огромный потенциал, сочетая передовые возможности искусственного интеллекта и опыт xAI с огромным охватом X. Илон Маск Американский миллиардер

Бизнесмен пока не анонсировал никакие экстренные изменения в X, несмотря на это, что чат-бот Grok от xAI уже интегрирован в платформу.

По убеждению Илона Маска, объединенная платформа "обеспечит более умные, более значимые впечатления".

Напомним, после того, как миллиардер приобрел Twitter в 2022 году — он сменил его название, уволил 80% работников компании, изменил систему проверки платформы и т.д.