Это их уничтожит. В США бьют тревогу из-за риторики Трампа и Маска

Члены Республиканской партии не скрывают, что шокированы заявлениями главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска по программе социального страхования, ведь они идут в разрез официальной позиции самого Дональда Трампа. Демократы также выразили свое недовольство, а также предупредили, что Маск и Трамп близки к самоуничтожению.
Главные тезисы
- Маск снова публично подрывает доверие к Трампу и всем республиканцам.
- Белый дом пока не планирует вмешиваться в публичную риторику миллиардера.
Раскол в команде Трампа углубляется
Все началось после того, как Маск начал публично критиковать программу социального страхования.
Что важно понимать, его риторика противоречила заявлениям президента США и официальной позиции Республиканской партии.
На этом фоне члены команды Трампа призвали ограничить доступ Илона Маска к общению с журналистами из-за репутационных рисков для президента США и его политической силы.
К словам, недавно миллиардер неожиданно для всех заявил, что считает социальное обеспечение "самой большой схемой Понци всех времен". Впоследствии он даже начал призывать к ликвидации этой программы.
На скандал вокруг вопроса социальных выплат уже отреагировал конгрессмен-демократ Брендан Бойл.
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