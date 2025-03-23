Это их уничтожит. В США бьют тревогу из-за риторики Трампа и Маска

Члены Республиканской партии не скрывают, что шокированы заявлениями главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска по программе социального страхования, ведь они идут в разрез официальной позиции самого Дональда Трампа. Демократы также выразили свое недовольство, а также предупредили, что Маск и Трамп близки к самоуничтожению.

Раскол в команде Трампа углубляется

Все началось после того, как Маск начал публично критиковать программу социального страхования.

Что важно понимать, его риторика противоречила заявлениям президента США и официальной позиции Республиканской партии.

На этом фоне члены команды Трампа призвали ограничить доступ Илона Маска к общению с журналистами из-за репутационных рисков для президента США и его политической силы.

К словам, недавно миллиардер неожиданно для всех заявил, что считает социальное обеспечение "самой большой схемой Понци всех времен". Впоследствии он даже начал призывать к ликвидации этой программы.

Администрация США благосклонно относятся к взглядам республиканцев, которые считают комментарии Маска относительно социального обеспечения "потенциально проблематичными и тревожными для некоторых пожилых людей". Поделиться

На скандал вокруг вопроса социальных выплат уже отреагировал конгрессмен-демократ Брендан Бойл.