Це їх знищить. У США б'ють на сполох через риторику Трампа та Маска
Категорія
Політика
Дата публікації

Це їх знищить. У США б'ють на сполох через риторику Трампа та Маска

Розкол у команді Трампа поглиблюється
Джерело:  NBC News

Члени Республіканської партії не приховують, що шоковані заявами глави Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска щодо програми соціального страхування, адже вони йдуть в розріз офіційній позиції самого Дональда Трампа. Демократи також висловили своє невдоволення, а також попередили, що Маск і Трамп близькі до самознищення.

Головні тези:

  • Маск знову публічно підриває довіру до Трампа та усіх республіканців.
  • Білий дім поки не планує втручатися у публічну риторику мільярдера.

Розкол у команді Трампа поглиблюється

Все почалося після того, як Маск почав публічно критикувати програму соціального страхування.

Що важливо розуміти, його риторика суперечила заявам президента США та офіційній позиції Республіканської партії.

На цьому тлі члени команди Трампа закликали обмежити доступ Ілона Маска до спілкування з журналістами через репутаційні ризики для президента США та його політичної сили.

До словами, нещодавно мільярдер неочікувано для всіх заявив, що вважає соціальне забезпечення "найбільшою схемою Понці всіх часів". Згодом він навіть почав закликати до ліквідації цієї програми.

Адміністрація США прихильно ставляться до поглядів республіканців, які вважають коментарі Маска щодо соціального забезпечення "потенційно проблематичними та тривожними для деяких людей похилого віку".

На скандал навколо питання соціальних виплат уже відреагував конгресмен-демократ Брендан Бойл.

Це зароблена вигода, за яку люди платили протягом усього свого життя. Якщо Ілон і Трамп підуть на це (скасування програми — ред.), я обіцяю вам, що це їх знищить, — зазначив політик.

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