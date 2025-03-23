Це їх знищить. У США б'ють на сполох через риторику Трампа та Маска

Члени Республіканської партії не приховують, що шоковані заявами глави Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска щодо програми соціального страхування, адже вони йдуть в розріз офіційній позиції самого Дональда Трампа. Демократи також висловили своє невдоволення, а також попередили, що Маск і Трамп близькі до самознищення.

Розкол у команді Трампа поглиблюється

Все почалося після того, як Маск почав публічно критикувати програму соціального страхування.

Що важливо розуміти, його риторика суперечила заявам президента США та офіційній позиції Республіканської партії.

На цьому тлі члени команди Трампа закликали обмежити доступ Ілона Маска до спілкування з журналістами через репутаційні ризики для президента США та його політичної сили.

До словами, нещодавно мільярдер неочікувано для всіх заявив, що вважає соціальне забезпечення "найбільшою схемою Понці всіх часів". Згодом він навіть почав закликати до ліквідації цієї програми.

Адміністрація США прихильно ставляться до поглядів республіканців, які вважають коментарі Маска щодо соціального забезпечення "потенційно проблематичними та тривожними для деяких людей похилого віку". Поширити

На скандал навколо питання соціальних виплат уже відреагував конгресмен-демократ Брендан Бойл.