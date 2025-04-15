У Німеччині посилюється розкол щодо постачання Україні Taurus

Нещодавно майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що готовий підтримати надання Україні далекобійних ракет Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими союзниками. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус досі боїться наслідків такого кроку.

Пісторіус виступив з новою заявою щодо Taurus

Я не знаю жодного європейського партнера, який має таку систему. Тому координація — це інша справа. Борис Пісторіус Міністр оборони ФРН

Таким чином глава оборонного відомства Німеччини прокоментував нову заяву лідера ХДС Фрідріха Мерца про те, що він хоче поставити постачання в залежність від європейських союзників.

Ба більше, вказано, що Борис Пісторіус заперечив твердження про те, що він завжди був прихильником такої допомоги:

Я ніколи цього не говорив, — запевняє німецький міністр. Поширити

За його словами, дійсно є вагомі аргументи на користь постачання Taurus.

Однак він додав, що існують також "багато вагомих аргументів проти".

Пісторіус стверджує, що лише деякі з них можна було обговорювати публічно.