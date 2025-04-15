У Німеччині посилюється розкол щодо постачання Україні Taurus
Категорія
Політика
Дата публікації

У Німеччині посилюється розкол щодо постачання Україні Taurus

Пісторіус
Джерело:  Tagesschau

Нещодавно майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що готовий підтримати надання Україні далекобійних ракет Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими союзниками. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус досі боїться наслідків такого кроку.

Головні тези:

  • Борис Пісторіус наголошує, що існують як позитивні, так і негативні аргументи щодо надання Україні німецький ракет.
  • Він дав зрозуміти, що наразі не підтримує позицію Мерца в цьому питанні.

Пісторіус виступив з новою заявою щодо Taurus

Я не знаю жодного європейського партнера, який має таку систему. Тому координація — це інша справа.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

Таким чином глава оборонного відомства Німеччини прокоментував нову заяву лідера ХДС Фрідріха Мерца про те, що він хоче поставити постачання в залежність від європейських союзників.

Ба більше, вказано, що Борис Пісторіус заперечив твердження про те, що він завжди був прихильником такої допомоги:

Я ніколи цього не говорив, — запевняє німецький міністр.

За його словами, дійсно є вагомі аргументи на користь постачання Taurus.

Однак він додав, що існують також "багато вагомих аргументів проти".

Пісторіус стверджує, що лише деякі з них можна було обговорювати публічно.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Удар відплати". У Росії заявили про потужну помсту України за Суми
Що сталося у Курській області
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз готує "план Б" для збереження санкцій проти РФ
Євросоюз
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США відмовилися засудити Росію за теракт у Сумах
США зірвали важливу заяву G7

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?