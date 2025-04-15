У Німеччині посилюється розкол щодо постачання Україні Taurus

Нещодавно майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що готовий підтримати надання Україні далекобійних ракет Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими союзниками. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус досі боїться наслідків такого кроку.
Головні тези:
- Борис Пісторіус наголошує, що існують як позитивні, так і негативні аргументи щодо надання Україні німецький ракет.
- Він дав зрозуміти, що наразі не підтримує позицію Мерца в цьому питанні.
Пісторіус виступив з новою заявою щодо Taurus
Таким чином глава оборонного відомства Німеччини прокоментував нову заяву лідера ХДС Фрідріха Мерца про те, що він хоче поставити постачання в залежність від європейських союзників.
Ба більше, вказано, що Борис Пісторіус заперечив твердження про те, що він завжди був прихильником такої допомоги:
За його словами, дійсно є вагомі аргументи на користь постачання Taurus.
Однак він додав, що існують також "багато вагомих аргументів проти".
Пісторіус стверджує, що лише деякі з них можна було обговорювати публічно.
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