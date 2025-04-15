"Удар відплати". У Росії заявили про потужну помсту України за Суми
Категорія
Україна
Дата публікації

"Удар відплати". У Росії заявили про потужну помсту України за Суми

Що сталося у Курській області
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Джерело:  online.ua

Російські воєнні блогери панікують після масованої атаки дронів на Курські область Росії. Вони стверджують, що Сили оборони України потужно помстилися за теракт РФ у Сумах, внаслідок якого загинули 35 людей.

Головні тези:

  • За словами росіян, дрони досягли пункту дислокації 448 ракетної бригади в Курській області.
  • Вони скаржаться, що командування РФ нічого не зробило, щоб не допустити нових колосальних втрат.

Що сталося у Курській області

Адміністратори російського “Северного канала” зазначили, що помста України за теракт у Сумах була питанням часу.

Ба більше, як відомо, 13 квітня Генштаб ЗСУ фактично її анонсував у публічному просторі.

За словами росіян, вона відбулася вночі 15 квітня, коли почалася масована атака дронів на Курську область.

І тут розпочинається наш маразм. Хохли мало не анонсували, що у них під прицілом 448 ракетна бригада, яку вони призначили винною за обстріл Сум. Пункт її тимчасової дислокації в районі села Журавлина в Курській області — це був такий собі секрет полішинелю. Ну, підвищіть пильність, розосередьте особовий склад… Та нічого подібного, — скаржаться російські воєнні блогери.

Вони також стверджують, що мінімум 41 безпілотник прилетів туди, куди цілилися.

Не скажу, що бригада припинила своє існування, вона велика і в Курській області була тільки її частина, але таких втрат, яких цілком можна уникнути, в неї ще не було. Тепер хохли це справді можуть назвати ударом Відплати. Не повірили, недооцінили... Не вперше. Висновки не робляться, - скаржаться росіяни.

Фото: скриншот

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