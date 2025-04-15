"Удар відплати". У Росії заявили про потужну помсту України за Суми

Російські воєнні блогери панікують після масованої атаки дронів на Курські область Росії. Вони стверджують, що Сили оборони України потужно помстилися за теракт РФ у Сумах, внаслідок якого загинули 35 людей.
Головні тези:
- За словами росіян, дрони досягли пункту дислокації 448 ракетної бригади в Курській області.
- Вони скаржаться, що командування РФ нічого не зробило, щоб не допустити нових колосальних втрат.
Що сталося у Курській області
Адміністратори російського “Северного канала” зазначили, що помста України за теракт у Сумах була питанням часу.
Ба більше, як відомо, 13 квітня Генштаб ЗСУ фактично її анонсував у публічному просторі.
За словами росіян, вона відбулася вночі 15 квітня, коли почалася масована атака дронів на Курську область.
Вони також стверджують, що мінімум 41 безпілотник прилетів туди, куди цілилися.
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