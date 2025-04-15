"Удар відплати". У Росії заявили про потужну помсту України за Суми

Не скажу, що бригада припинила своє існування, вона велика і в Курській області була тільки її частина, але таких втрат, яких цілком можна уникнути, в неї ще не було. Тепер хохли це справді можуть назвати ударом Відплати. Не повірили, недооцінили... Не вперше. Висновки не робляться, - скаржаться росіяни.