Українські воїни звільнили Дніпроенергію на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни звільнили Дніпроенергію на Донеччині

Сергій Наєв
Що відомо про нове досягнення український воїнів
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Сили оборони України змогли повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, який знаходиться у Волноваському районі Донецької області. Ба більше, вони навіть покращили тактичне положення на двох критичних напрямках.

Головні тези:

  • За два місяці підрозділами групи знищено близько 9500 російських окупантів.
  • Ворог продовжує спроби прориву. Зростає кількість штурмових дій.

Що відомо про нове досягнення український воїнів

З заявою з цього приводу виступив командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він звернув увагу на те, що уже другий місяць командує тактичною групою.

За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках.

Сергій Наєв

Сергій Наєв

Командир тактичної групи ЗСУ, генерал-лейтенант

Окрім того, лише за 60 днів підрозділи групи встигли ліквідувати близько 9500 солдатів РФ, а також знищити 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

Ключову роль у знищенні сил ворога відіграли саме дрони — вони забезпечили близько 70% втрат армії РФ.

Не можна також ігнорувати той факт, що противник не полишає спроб прориву.

Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе — Скудне ворог задіяв 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом, — розповідає Наєв.

Фото: facebook.com/serhiynaiev

Попри це, українські воїни вчасно виявили російські колони ще на підходах. Бійці ЗСУ завдали удару та знищили понад 100 російських загарбників, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі.

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