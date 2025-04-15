Українські воїни звільнили Дніпроенергію на Донеччині

Сили оборони України змогли повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, який знаходиться у Волноваському районі Донецької області. Ба більше, вони навіть покращили тактичне положення на двох критичних напрямках.
Головні тези:
- За два місяці підрозділами групи знищено близько 9500 російських окупантів.
- Ворог продовжує спроби прориву. Зростає кількість штурмових дій.
Що відомо про нове досягнення український воїнів
З заявою з цього приводу виступив командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він звернув увагу на те, що уже другий місяць командує тактичною групою.
Окрім того, лише за 60 днів підрозділи групи встигли ліквідувати близько 9500 солдатів РФ, а також знищити 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).
Ключову роль у знищенні сил ворога відіграли саме дрони — вони забезпечили близько 70% втрат армії РФ.
Не можна також ігнорувати той факт, що противник не полишає спроб прориву.
Попри це, українські воїни вчасно виявили російські колони ще на підходах. Бійці ЗСУ завдали удару та знищили понад 100 російських загарбників, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі.
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