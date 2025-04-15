Украинские воины освободили Днепроэнергию в Донецкой области

Силы обороны Украины смогли вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, расположенный в Волновахском районе Донецкой области. Более того, они даже улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.
Главные тезисы
- За два месяца подразделения группы уничтожили около 9500 российских оккупантов.
- Враг продолжает попытки прорыва. Растет количество штурмовых действий.
Что известно о новом достижении украинских воинов
С заявлением по этому поводу выступил командир тактической группы на одном из направлений Донецкой области, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он обратил внимание на то, что уже второй месяц командует тактической группой.
Кроме того, всего за 60 дней подразделения группы успели ликвидировать около 9500 солдат РФ, а также уничтожить 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники (бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги, квадроциклы).
Ключевую роль в уничтожении сил врага сыграли именно дроны — они обеспечили около 70% потерь армии РФ.
Нельзя также игнорировать тот факт, что противник не оставляет попыток прорыва.
Тем не менее, украинские воины вовремя обнаружили российские колонны еще на подходах. Бойцы ВСУ нанесли удар и уничтожили более 100 российских захватчиков, 4 танка, 9 ББМ, 3 бронеавтомобиля.
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