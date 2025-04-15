Украинские воины освободили Днепроэнергию в Донецкой области

Силы обороны Украины смогли вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, расположенный в Волновахском районе Донецкой области. Более того, они даже улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.

Что известно о новом достижении украинских воинов

С заявлением по этому поводу выступил командир тактической группы на одном из направлений Донецкой области, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он обратил внимание на то, что уже второй месяц командует тактической группой.

За этот период удалось снизить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях. Сергей Наев Командир тактической группы ВСУ, генерал-лейтенант

Кроме того, всего за 60 дней подразделения группы успели ликвидировать около 9500 солдат РФ, а также уничтожить 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники (бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги, квадроциклы).

Ключевую роль в уничтожении сил врага сыграли именно дроны — они обеспечили около 70% потерь армии РФ.

Нельзя также игнорировать тот факт, что противник не оставляет попыток прорыва.

Во время последнего массированного наступления на направлениях Веселое — Скудное враг задействовал 5 танков, 14 ББМ и 6 бронеавтомобилей. Техника двигалась в четырех колоннах, заполненных десантом, — рассказывает Наев. Поделиться

Фото: facebook.com/serhiynaiev

Тем не менее, украинские воины вовремя обнаружили российские колонны еще на подходах. Бойцы ВСУ нанесли удар и уничтожили более 100 российских захватчиков, 4 танка, 9 ББМ, 3 бронеавтомобиля.