Посланник Трампа впервые раскрыл тему переговоров с Путиным
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Посланник Трампа впервые раскрыл тему переговоров с Путиным

Виткофф рассказал, о чем говорил с Путиным
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Источник:  Bloomberg

По словам спецпосланника президента США Стива Виткоффа, его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе были "убедительными". Кроме того, он в очередной раз заговорил о "пяти территориях".

Главные тезисы

  • Среди тем переговоры были шаги к окончанию войны и создание новых бизнес-возможностей для США и РФ.
  • Путин попросил команду Трампа обеспечить постоянный мир.

Виткофф рассказал, о чем говорил с Путиным

Как утверждает представитель Трамп, он обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине.

Речь также шла о создании новых возможностей для бизнеса.

Виткофф также начал утверждать, что российский диктатор обратился к нему с просьбой обеспечить "постоянный мир", что, по его словам, "заняло у нас некоторое время, чтобы дойти до этого".

Более того, американский посланник добавил, что ключ к мирному соглашению оборачивается вокруг "пяти территорий".

Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше, — заявил Виткофф, однако не уточнил, о чем идет речь.

Последний также подчеркнул, что "мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важно для мира в целом".

По словам Виткоффа, он видит "возможность изменить отношения между Россией и США с помощью некоторых очень привлекательных коммерческих возможностей, которые принесут реальную стабильность в регионе".

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