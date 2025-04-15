Посланник Трампа впервые раскрыл тему переговоров с Путиным

По словам спецпосланника президента США Стива Виткоффа, его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе были "убедительными". Кроме того, он в очередной раз заговорил о "пяти территориях".
Главные тезисы
- Среди тем переговоры были шаги к окончанию войны и создание новых бизнес-возможностей для США и РФ.
- Путин попросил команду Трампа обеспечить постоянный мир.
Виткофф рассказал, о чем говорил с Путиным
Как утверждает представитель Трамп, он обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине.
Речь также шла о создании новых возможностей для бизнеса.
Виткофф также начал утверждать, что российский диктатор обратился к нему с просьбой обеспечить "постоянный мир", что, по его словам, "заняло у нас некоторое время, чтобы дойти до этого".
Более того, американский посланник добавил, что ключ к мирному соглашению оборачивается вокруг "пяти территорий".
Последний также подчеркнул, что "мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важно для мира в целом".
По словам Виткоффа, он видит "возможность изменить отношения между Россией и США с помощью некоторых очень привлекательных коммерческих возможностей, которые принесут реальную стабильность в регионе".
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