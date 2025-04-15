Посланник Трампа впервые раскрыл тему переговоров с Путиным

По словам спецпосланника президента США Стива Виткоффа, его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе были "убедительными". Кроме того, он в очередной раз заговорил о "пяти территориях".

Виткофф рассказал, о чем говорил с Путиным

Как утверждает представитель Трамп, он обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине.

Речь также шла о создании новых возможностей для бизнеса.

Виткофф также начал утверждать, что российский диктатор обратился к нему с просьбой обеспечить "постоянный мир", что, по его словам, "заняло у нас некоторое время, чтобы дойти до этого".

Более того, американский посланник добавил, что ключ к мирному соглашению оборачивается вокруг "пяти территорий".

Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше, — заявил Виткофф, однако не уточнил, о чем идет речь. Поделиться

Последний также подчеркнул, что "мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важно для мира в целом".