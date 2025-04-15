Трамп ответил на предложение Зеленского касательно Patriot

Президент США Дональд Трамп решил отреагировать на предложение Украины по приобретению американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты неба от атак России. Глава Белого дома снова начал цинично врать, что украинский лидер Владимир Зеленский "начал войну".
Главные тезисы
- Трамп продолжает распространять ложь о начале войны РФ против Украины.
- Он не дал четко понять, согласен ли на предложение Зеленского.
Трамп цинично ответил на предложение Зеленского
Журналисты поинтересовались у американского лидера, общался ли он уже со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу предложения последнего приобрести комплексы Patriot.
На это Трамп заявил, что президент Украины, мол, "всегда хочет приобрести ракеты".
На фоне своих обвинений он снова начал кичиться тем, что передал Украине противотанковые комплексы Javelin.
Что важно понимать, накануне американский лидер обвинил российского диктатора Владимира Путина в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Однако Трамп продолжает также публично упрекать Джо Байдена и Владимира Зеленского.
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