Президент США Дональд Трамп решил отреагировать на предложение Украины по приобретению американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты неба от атак России. Глава Белого дома снова начал цинично врать, что украинский лидер Владимир Зеленский "начал войну".

Трамп цинично ответил на предложение Зеленского

Журналисты поинтересовались у американского лидера, общался ли он уже со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу предложения последнего приобрести комплексы Patriot.

На это Трамп заявил, что президент Украины, мол, "всегда хочет приобрести ракеты".

Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть войну, не правда ли? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты, — бесстыдно заявил президент США, фактически обвиняя во всем Зеленского и украинский народ, который уже более 11 лет является жертвой российской агрессии. Поделиться

На фоне своих обвинений он снова начал кичиться тем, что передал Украине противотанковые комплексы Javelin.

У них (украинцев — ред.) есть выражение: Обама в свое время дал им одеяла, а Трамп дал им Javelin. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, накануне американский лидер обвинил российского диктатора Владимира Путина в начале полномасштабного вторжения России в Украину.