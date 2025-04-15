Трамп відповів на пропозицію Зеленського щодо купівлі Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп відповів на пропозицію Зеленського щодо купівлі Patriot

The White House
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп вирішив відреагувати на пропозицію України стосовно придбання американських зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту неба від атак Росії. Очільник Білого дому знову почав безсоромно брехати, що український лідер Володимир Зеленський "почав війну".

Головні тези:

  • Трамп продовжує розповсюджувати брехню про початок війни РФ проти України.
  • Він не дав чітко зрозуміти, чи згодний на пропозицію Зеленського.

Трамп цинічно відповів на пропозицію Зеленського

Журналісти поцікавилися в американського лідера, чи спілкувався він уже зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським щодо пропозиції останнього придбати комплекси Patriot.

На це Трамп заявив, що президент України, мовляв, "завжди хоче придбати ракети".

Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети, — безсоромно заявив президент США, фактично звинувачуючи у всьому Зеленського та український народ, який уже понад 11 років є жертвою російської агресії.

На тлі своїх звинувачень він знову почав хизуватися тим, що передав Україні протитанкові комплекси Javelin.

У них (українців. — ред.) є вислів: Обама свого часу дав їм простирадла, а Трамп дав їм Javelin.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, напередодні американський лідер звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак Трамп продовжує також публічно дорікати Джо Байдену і Володимиру Зеленському.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Путіна будуть судити за воєнні злочини — дані ЗМІ
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія дала Україні гучну обіцянку щодо озброєння ЗСУ
Рустем Умєров
Умєров і Сандвік
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Дуда назвав "найкращий шанс" на мир в Україні
Дуда

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?