Трамп відповів на пропозицію Зеленського щодо купівлі Patriot

Президент США Дональд Трамп вирішив відреагувати на пропозицію України стосовно придбання американських зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту неба від атак Росії. Очільник Білого дому знову почав безсоромно брехати, що український лідер Володимир Зеленський "почав війну".
Головні тези:
- Трамп продовжує розповсюджувати брехню про початок війни РФ проти України.
- Він не дав чітко зрозуміти, чи згодний на пропозицію Зеленського.
Трамп цинічно відповів на пропозицію Зеленського
Журналісти поцікавилися в американського лідера, чи спілкувався він уже зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським щодо пропозиції останнього придбати комплекси Patriot.
На це Трамп заявив, що президент України, мовляв, "завжди хоче придбати ракети".
На тлі своїх звинувачень він знову почав хизуватися тим, що передав Україні протитанкові комплекси Javelin.
Що важливо розуміти, напередодні американський лідер звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Однак Трамп продовжує також публічно дорікати Джо Байдену і Володимиру Зеленському.
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