Трамп відповів на пропозицію Зеленського щодо купівлі Patriot

Президент США Дональд Трамп вирішив відреагувати на пропозицію України стосовно придбання американських зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту неба від атак Росії. Очільник Білого дому знову почав безсоромно брехати, що український лідер Володимир Зеленський "почав війну".

Трамп цинічно відповів на пропозицію Зеленського

Журналісти поцікавилися в американського лідера, чи спілкувався він уже зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським щодо пропозиції останнього придбати комплекси Patriot.

На це Трамп заявив, що президент України, мовляв, "завжди хоче придбати ракети".

Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети, — безсоромно заявив президент США, фактично звинувачуючи у всьому Зеленського та український народ, який уже понад 11 років є жертвою російської агресії. Поширити

На тлі своїх звинувачень він знову почав хизуватися тим, що передав Україні протитанкові комплекси Javelin.

У них (українців. — ред.) є вислів: Обама свого часу дав їм простирадла, а Трамп дав їм Javelin. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, напередодні американський лідер звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.