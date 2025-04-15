Более 100 дронов атаковали разные регионы России — видео

Утром 15 апреля Минобороны России заявило о массированной атаке беспилотников на Курскую область. Кроме того, под удары беспилотников попали Воронежская, Московская, Брянская и Орловская области РФ.

Новая "бавовна" в России 15 апреля

О начале атаки дронов заявили Оперативный штаб Курской области и телеграмм-канал Astra.

По словам местных жителей, около 2:30 ночи они услышали очень много взрывов.

Впоследствии в соцсетях начали публиковать фото и видео пожара в жилой многоэтажке якобы после попадания дрона.

О каких-либо других последствиях российские паблики не сообщали.

Местные власти завыли о якобы одном погибшем и 9 раненых.

Что важно понимать, Силы обороны Украины всегда наносят удары исключительно по военным объектам, военным заводам и местам хранения горюче-смазочных материалов, которые обеспечивают горючим российскую армию.

По словам специалистов, дрон может сбиться с маршрута, например, из-за действия РЭБ.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, над Курской областью якобы сбили 109 украинских БпЛА.

Более того, указано, что 3 дрона смогли уничтожить над Воронежской областью и по одному — над Московской, Брянской и Орловской областями РФ.