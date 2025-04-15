Понад 100 дронів атакували різні регіони Росії — відео

Вранці 15 квітня Міноборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників на Курську область. Окрім того, під удари безпілотників також потрапили Воронезька, Московська, Брянська та Орловська області РФ.
Головні тези:
- Атака безпілотників спричинила вибухи та пожежі.
- Україна атакує лише військові цілі на території Росії.
Нова “бавовна” у Росії 15 квітня
Про початок атаки дронів заявили Оперативний штаб Курської області та телеграм-канал Astra.
За словами місцевих мешканців, близько 2:30 ночі вони почули дуже багато вибухів.
Згодом у соцмережах почали публікувати фото та відео пожежі в житловій багатоповерхівці нібито після влучання дрона.
Про якісь інші наслідки російські пабліки не повідомляли.
Місцева влада завила про нібито одного загиблого і 9 поранених.
Що важливо розуміти, Сили оборони України завжди завдають ударів винятково по військових об’єктах, військових заводах та місцях збереження паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують пальним російську армію.
За словами фахівців, дрон може збитися з маршруту наприклад через дію РЕБ.
Як стверджують у російському оборонному відомстві, над Курською областю нібито збили 109 українських БпЛА.
Ба більше, вказано, що 3 дрони змогли знищити над Воронезькою областю і по одному — над Московською, Брянською та Орловською областями РФ.
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