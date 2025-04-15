Понад 100 дронів атакували різні регіони Росії — відео
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Понад 100 дронів атакували різні регіони Росії — відео

Нова “бавовна” у Росії 15 квітня
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Джерело:  online.ua

Вранці 15 квітня Міноборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників на Курську область. Окрім того, під удари безпілотників також потрапили Воронезька, Московська, Брянська та Орловська області РФ.

Головні тези:

  • Атака безпілотників спричинила вибухи та пожежі.
  • Україна атакує лише військові цілі на території Росії.

Нова “бавовна” у Росії 15 квітня

Про початок атаки дронів заявили Оперативний штаб Курської області та телеграм-канал Astra.

За словами місцевих мешканців, близько 2:30 ночі вони почули дуже багато вибухів.

Згодом у соцмережах почали публікувати фото та відео пожежі в житловій багатоповерхівці нібито після влучання дрона.

Про якісь інші наслідки російські пабліки не повідомляли.

Місцева влада завила про нібито одного загиблого і 9 поранених.

Що важливо розуміти, Сили оборони України завжди завдають ударів винятково по військових об’єктах, військових заводах та місцях збереження паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують пальним російську армію.

За словами фахівців, дрон може збитися з маршруту наприклад через дію РЕБ.

Як стверджують у російському оборонному відомстві, над Курською областю нібито збили 109 українських БпЛА.

Ба більше, вказано, що 3 дрони змогли знищити над Воронезькою областю і по одному — над Московською, Брянською та Орловською областями РФ.

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