В Конгрессе США подготовили специальный законопроект относительно Украины

Как удалось узнать журналистам, демократы-конгрессмены уже представили законопроект, который должен значительно усилить поддержку Украины, а также ввести еще более жесткие санкции против России за захватническую войну, которую она продолжает уже более 11 лет.
Главные тезисы
- Законодатели призывают создать должность специального координатора по восстановлению Украины.
- Конгрессмены из обеих партий видят угрозу в склонности Трампа становиться на сторону России.
Что задумали законодатели США
Согласно данным СМИ, в новом законопроекте речь идет о многоуровневой помощи Украине, в частности о финансировании нужд безопасности, послевоенном восстановлении и усилении санкций против страны-агрессорки РФ.
Документ состоит из нескольких ключевых разделов. Так, в первом демократы подтверждают поддержку Украины и НАТО, а также призывают создать должность специального координатора по восстановлению Украины.
Как утверждают инсайдеры, это еще одна попытка демократов усилить давление на команду американского лидера Дональда Трампа, чтобы она избрала верный путь и не отступилась от Украины.
Журналисты обращают внимание на то, что конгрессмены из обеих партий озабочены судьбой Украины.
Они отдают себе отчет в том, что Трамп склоняется на сторону России и это может привести к ужасным последствиям не только для Киева, но и для Вашингтона.
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