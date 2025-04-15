В Конгрессе США подготовили специальный законопроект относительно Украины

Как удалось узнать журналистам, демократы-конгрессмены уже представили законопроект, который должен значительно усилить поддержку Украины, а также ввести еще более жесткие санкции против России за захватническую войну, которую она продолжает уже более 11 лет.

Что задумали законодатели США

Согласно данным СМИ, в новом законопроекте речь идет о многоуровневой помощи Украине, в частности о финансировании нужд безопасности, послевоенном восстановлении и усилении санкций против страны-агрессорки РФ.

Документ состоит из нескольких ключевых разделов. Так, в первом демократы подтверждают поддержку Украины и НАТО, а также призывают создать должность специального координатора по восстановлению Украины.

Вторая глава касается помощи по безопасности, в частности прямых кредитов и военного финансирования. В третьем речь идет о строгих санкциях и экспортном контроле, которые должны коснуться российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ. Поделиться

Как утверждают инсайдеры, это еще одна попытка демократов усилить давление на команду американского лидера Дональда Трампа, чтобы она избрала верный путь и не отступилась от Украины.

Журналисты обращают внимание на то, что конгрессмены из обеих партий озабочены судьбой Украины.

Они отдают себе отчет в том, что Трамп склоняется на сторону России и это может привести к ужасным последствиям не только для Киева, но и для Вашингтона.