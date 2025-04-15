У Конгресі США підготували спеціальний законопроєкт щодо України

Як вдалося дізнатися журналістам, демократи-конгресмени уже представили законопроєкт, який має на меті значно посилити підтримку України, а також ввести ще жорсткіші санкції проти Росії за загарбницьку війну, яку вона продовжує уже понад 11 років.
Головні тези:
- Законодавці закликають створити посаду спеціального координатора з відновлення України.
- Конгресмени з обох партій вбачають загрозу у схильності Трампа ставати на бік Росії.
Що замислили законодавці США
Згідно з даними ЗМІ, у новому законопроєкті йдеться про багаторівневу допомогу Україні, зокрема про фінансування безпекових потреб, післявоєнне відновлення та посилення санкцій проти країни-агресорки РФ.
Документ складається з кількох ключових розділів. Так, у першому демократи підтверджують підтримку України та НАТО, а також закликають створити посади спеціального координатора з питань відновлення України.
Як стверджують інсайдери, це — це ще одна спроба демократів посилити тиск на команду американського лідера Дональда Трампа, щоб вона обрала вірний шлях та не відступилася від України.
Журналісти звертають увагу на те, що конгресмени з обох партій стурбовані долею України.
Вони усвідомлюють, що Трамп схиляється на бік Росії і це може мати жахливі наслідки не лише для Києва, а й для Вашингтона.
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