У Конгресі США підготували спеціальний законопроєкт щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

У Конгресі США підготували спеціальний законопроєкт щодо України

Що замислили законодавці США
Read in English
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися журналістам, демократи-конгресмени уже представили законопроєкт, який має на меті значно посилити підтримку України, а також ввести ще жорсткіші санкції проти Росії за загарбницьку війну, яку вона продовжує уже понад 11 років.

Головні тези:

  • Законодавці закликають створити посаду спеціального координатора з відновлення України.
  • Конгресмени з обох партій вбачають загрозу у схильності Трампа ставати на бік Росії.

Що замислили законодавці США

Згідно з даними ЗМІ, у новому законопроєкті йдеться про багаторівневу допомогу Україні, зокрема про фінансування безпекових потреб, післявоєнне відновлення та посилення санкцій проти країни-агресорки РФ.

Документ складається з кількох ключових розділів. Так, у першому демократи підтверджують підтримку України та НАТО, а також закликають створити посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Другий розділ стосується безпекової допомоги, зокрема прямих кредитів і військового фінансування. У третьому йдеться про суворі санкції та експортний контроль, які мають торкнутися російських банків, енергетичної та гірничодобувної галузей, а також чиновників РФ.

Як стверджують інсайдери, це — це ще одна спроба демократів посилити тиск на команду американського лідера Дональда Трампа, щоб вона обрала вірний шлях та не відступилася від України.

Журналісти звертають увагу на те, що конгресмени з обох партій стурбовані долею України.

Вони усвідомлюють, що Трамп схиляється на бік Росії і це може мати жахливі наслідки не лише для Києва, а й для Вашингтона.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Постійно розчаровується". У Трампа дорікнули РФ та Україні
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп відповів на пропозицію Зеленського щодо купівлі Patriot
The White House
Трамп
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 100 дронів атакували різні регіони Росії — відео
Нова “бавовна” у Росії 15 квітня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?