Посланець Трампа вперше розкрив теми переговорів з Путіним
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Посланець Трампа вперше розкрив теми переговорів з Путіним

Віткофф
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Джерело:  Bloomberg

За словами спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, його перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня були "переконливими". Окрім того, він вкотре заговорив про "п’ять територій".

Головні тези:

  • Серед тем перемовини були: кроки до закінчення війни та створення нових бізнес-можливостей для США та РФ.
  • Путін нібито попросив команду Трампа забезпечити постійний мир.

Віткофф розповів, про що говорив з Путіним

Як стверджує представник Трамп, він обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні.

Також йшлося про створення нових можливостей для бізнесу.

Віткофф також почав стверджувати, що російський диктатора звернувся до нього з проханням забезпечити "постійний мир", що, за його словами, "зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього".

Ба більше, американський посланець додав, що ключ до мирної угоди обертається навколо "п'яти територій".

Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше, — заявив Віткофф, однак не уточнив про що йдеться.

Останній також наголосив, що "ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому".

За словами Віткоффа, він бачить "можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які дадуть реальну стабільність у регіоні".

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