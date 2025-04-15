Посланець Трампа вперше розкрив теми переговорів з Путіним

За словами спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, його перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня були "переконливими". Окрім того, він вкотре заговорив про "п’ять територій".

Віткофф розповів, про що говорив з Путіним

Як стверджує представник Трамп, він обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні.

Також йшлося про створення нових можливостей для бізнесу.

Віткофф також почав стверджувати, що російський диктатора звернувся до нього з проханням забезпечити "постійний мир", що, за його словами, "зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього".

Ба більше, американський посланець додав, що ключ до мирної угоди обертається навколо "п'яти територій".

Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше, — заявив Віткофф, однак не уточнив про що йдеться. Поширити

Останній також наголосив, що "ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому".