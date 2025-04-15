Недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что вице-президент США Джей Ди Венс оправдывает действия российского диктатора Владимира Путина. Вэнс на это заявил, что считает слова Зеленского "абсурдными".
Главные тезисы
- Вэнс уверяет, что не поддерживает российское дело и войну РФ против Украины.
- Тем не менее, он добавил, что якобы хочет понять стратегические цели обеих сторон.
Вэнс возмутился из-за заявления Зеленского
Комментируя слова президента Украины о том, что он оправдывает действия Путина, Вэнс начал утверждать, что осуждал Россию с 2022 года.
Несмотря на это, он добавил, что в последние годы делал все возможное, чтобы понять стратегические цели обеих сторон, чтобы найти решение.
Как утверждает Вэнс, это якобы не означает, что он "нравственно поддерживает российское дело" или полномасштабную войну РФ против Украины.
Что важно понимать, 14 апреля во время интервью CBS президент Украины не скрывал своего разочарования тем фактом, что в Штатах доминируют российские нарративы.
Более того, до сих пор некоторые верят, что россияне — не агрессоры, и что не они начали войну.
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