Венс жорстко відповів на звинувачення Зеленського

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс виправдовує дії російського диктатора Володимира Путіна. Венс на це заявив, що вважає слова Зеленського “абсурдними”.

Венс обурився через заяву Зеленського

Коментуючи слова президента України про те, що він виправдовує дії Путіна, Венс почав стверджувати, що засуджував Росію з 2022 року.

Попри це, він додав, що останні роки робив все можливе, щоб зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення.

Як стверджує Венс, це нібито не означає, що він "морально підтримує російську справу" чи повномасштабну війну РФ проти України.

Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити (американському — ред.) уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Що важливо розуміти, 14 квітня під час інтерв’ю CBS президент України не приховував свого розчарування тим фактом, що у Штатах наразі домінують російські наративи.