Генштаб сократил базовую всеобщую военную подготовку для части бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о сокращении с 1 мая до одного месяца программы базовой общей военной подготовки для части военнослужащих.

Что важно знать о решении Сырского

Одна из главных целей — уменьшить нагрузку на бойцов, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что уже с 1 мая указанные категории воинов будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Что важно понимать, новые изменения касаются как бойцов, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит ее повторно.