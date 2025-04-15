Генштаб сократил базовую всеобщую военную подготовку для части бойцов
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сократил базовую всеобщую военную подготовку для части бойцов

Генштаб ВСУ
Что важно знать о решении Сырского
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о сокращении с 1 мая до одного месяца программы базовой общей военной подготовки для части военнослужащих.

Главные тезисы

  • Новая программа предусматривает сокращение срока подготовки, снижения физических нагрузок и формирование отдельных учебных подразделений.
  • Изменения вступят в силу уже 1 мая 2025 года.

Что важно знать о решении Сырского

Одна из главных целей — уменьшить нагрузку на бойцов, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что уже с 1 мая указанные категории воинов будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

  • снижение уровня физических нагрузок;

  • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Что важно понимать, новые изменения касаются как бойцов, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит ее повторно.

Речь идет именно о прежней категории "ограниченно пригодных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.

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