Генштаб сократил базовую всеобщую военную подготовку для части бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о сокращении с 1 мая до одного месяца программы базовой общей военной подготовки для части военнослужащих.
Главные тезисы
- Новая программа предусматривает сокращение срока подготовки, снижения физических нагрузок и формирование отдельных учебных подразделений.
- Изменения вступят в силу уже 1 мая 2025 года.
Что важно знать о решении Сырского
Одна из главных целей — уменьшить нагрузку на бойцов, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что уже с 1 мая указанные категории воинов будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает:
сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
снижение уровня физических нагрузок;
формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Что важно понимать, новые изменения касаются как бойцов, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит ее повторно.
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