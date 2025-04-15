Как развивается ситуация на фронте — отчет Генштаба

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЭБ и два других важных объекта армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 15 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 935 160 (+1 180) человек,

танков — 10 629 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 22 150 (+20) ед,

артиллерийских систем — 26 290 (+68) ед,

средств ПВО — 1 132 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 691 (+147) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 44 339 (+210) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1147-е сутки полномасштабной агрессии России против Украины.

14 апреля на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по территории Украины один ракетный и 119 авиационных ударов, применила одну ракету и сбросила 191 управляемую авиационную бомбу.