Как развивается ситуация на фронте — отчет Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Как развивается ситуация на фронте — отчет Генштаба

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 15 апреля 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЭБ и два других важных объекта армии РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1147-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 15 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 935 160 (+1 180) человек,

  • танков — 10 629 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 150 (+20) ед,

  • артиллерийских систем — 26 290 (+68) ед,

  • средств ПВО — 1 132 (+2) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 691 (+147) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 44 339 (+210) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1147-е сутки полномасштабной агрессии России против Украины.

14 апреля на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по территории Украины один ракетный и 119 авиационных ударов, применила одну ракету и сбросила 191 управляемую авиационную бомбу.

Более того, враг использовал для атак 3275 дронов-камикадзе и совершил 6590 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

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