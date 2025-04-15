Як розвивається ситуація на фронті — звіт Генштабу

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три РЛС/РЕБ та два інші важливі об’єкти армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1147-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.
- Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 15 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 935 160 (+1 180) осіб,
танків — 10 629 (+7) од,
бойових броньованих машин — 22 150 (+20) од,
артилерійських систем — 26 290 (+68) од,
засобів ППО — 1 132 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 691 (+147) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 44 339 (+210) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1147-ма доба повномасштабної агресії Росії проти України.
14 квітня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу.
Ба більше, ворог використав для атак 3275 дронів-камікадзе та здійснив 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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