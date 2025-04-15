Як розвивається ситуація на фронті — звіт Генштабу

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три РЛС/РЕБ та два інші важливі об’єкти армії РФ.