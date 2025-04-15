Генштаб скоротив базову загальну військову підготовку для частини бійців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про скорочення з 1 травня до одного місяця програми базової загальної військової підготовки для частини військовослужбовців.
Головні тези:
- Нова програма передбачає скорочення терміну підготовки, зниження фізичних навантажень та формування окремих навчальних підрозділів.
- Зміни набудуть чинності уже 1 травня 2025 року.
Що важливо знати про рішення Сирського
Одна з головних цілей — зменшити навантаження на бійців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що уже з 1 травня, зазначені категорії воїнів будуть проходити БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:
скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
зниження рівня фізичних навантажень;
формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Що важливо розуміти, нові зміни стосуються як бійців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.
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