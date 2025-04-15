Генштаб скоротив базову загальну військову підготовку для частини бійців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про скорочення з 1 травня до одного місяця програми базової загальної військової підготовки для частини військовослужбовців.

Що важливо знати про рішення Сирського

Одна з головних цілей — зменшити навантаження на бійців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що уже з 1 травня, зазначені категорії воїнів будуть проходити БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Що важливо розуміти, нові зміни стосуються як бійців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.