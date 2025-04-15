Зеленський звільнив голів Сумської та Луганської ОДА

15 квітня офіційно стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський звільнив очільників Сумської та Луганської ОДА Володимира Артюха та Артема Лисогора.

Що відомо про рішення Зеленського

Кабінет міністрів України повідомив, що уже підтримав звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

Що важливо розуміти, він займав свій пост останні два роки.

Замість нього на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації уряд погодив Олега Григорова.

Як відомо, 13 квітня армія РФ завдала удару двома балістичними ракетами по Сумах, внаслідок чого загинули 35 людей.

На тлі російського теракту міський голова Конотопа Артем Семеніхін почав стверджувати, що у той день голова ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження 117 бригади ТрО.

Однак Артюх запевняє, що він не був ініціатором заходу, його туди запросили. Хто саме — голова ОВА досі не розповів

14 квітня в Сумській облраді внесли проєкт рішення про недовіру Володимиру Артюху.