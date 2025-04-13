Буданов розкрив важливі деталі атаки Росії на Суми
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов розкрив важливі деталі атаки Росії на Суми

Кирило Буданов
Що вдалося дізнатися ГУР про атаку Росії на Суми

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що країна-агресорка Росії завдала удару по Сумах балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 32 людини.

Головні тези:

  • Атаку здійснили російські військові з 112-ї та 448-ї ракетних бригад.
  • Ракети було випущено з території Воронезької та Курської областей.

Що вдалося дізнатися ГУР про атаку Росії на Суми

Черговий воєнний злочин росії — удар балістикою по Сумах, вбивство цивільних українців. Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому. Ще один доказ безбожності огидної проклятої москви.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронєжскої (н.п. Ліскі) та курскої (н.п. Лєженькі) областей країни-агресорки.

Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець — від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети — не уникнув відплати. Щирі співчуття рідним загиблих, — заявив Буданов.

Як повідомляє ДСНС України, станом на 14:10 загинуло 32 особи, з них 2 дитини.

Постраждало 84 особи, з них 10 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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