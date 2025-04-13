Буданов розкрив важливі деталі атаки Росії на Суми

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що країна-агресорка Росії завдала удару по Сумах балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 32 людини.
Головні тези:
- Атаку здійснили російські військові з 112-ї та 448-ї ракетних бригад.
- Ракети було випущено з території Воронезької та Курської областей.
Що вдалося дізнатися ГУР про атаку Росії на Суми
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронєжскої (н.п. Ліскі) та курскої (н.п. Лєженькі) областей країни-агресорки.
Як повідомляє ДСНС України, станом на 14:10 загинуло 32 особи, з них 2 дитини.
Постраждало 84 особи, з них 10 дітей.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
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