Буданов раскрыл важные детали атаки России на Сумы
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов раскрыл важные детали атаки России на Сумы

Кирилл Буданов
Что удалось узнать ГУР об атаке России на Сумы
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Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что страна-агрессорка России нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 32 человека.

Главные тезисы

  • Атаку совершили российские военные из 112-й и 448-й ракетных бригад.
  • Ракеты были выпущены с территории Воронежской и Курской областей.

Что удалось узнать ГУР об атаке России на Сумы

Очередное военное преступление России — удар баллистики по Сумам, убийство гражданских украинцев. Многие шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался из богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой москвы.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Как удалось узнать украинским разведчикам, преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Лыски) областей.

Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник — от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты, — не ушел от возмездия. Искренние соболезнования родным погибших, — заявил Буданов.

Как сообщает ГСЧС Украины, по состоянию на 14:10 погибли 32 человека, из них 2 ребенка.

Пострадали 84 человека, из них 10 детей.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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