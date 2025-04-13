Буданов раскрыл важные детали атаки России на Сумы

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что страна-агрессорка России нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 32 человека.
Главные тезисы
- Атаку совершили российские военные из 112-й и 448-й ракетных бригад.
- Ракеты были выпущены с территории Воронежской и Курской областей.
Что удалось узнать ГУР об атаке России на Сумы
Как удалось узнать украинским разведчикам, преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Лыски) областей.
Как сообщает ГСЧС Украины, по состоянию на 14:10 погибли 32 человека, из них 2 ребенка.
Пострадали 84 человека, из них 10 детей.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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