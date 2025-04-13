Атака России на Сумы — количество погибших и пострадавших резко возросло

По состоянию на 12:20 количество пострадавших во время атаки России по городу Сумы уже достигло 83 человек. Среди них – 7 детей. Также сообщается, что 24 человека погибли.
Главные тезисы
- В Суме разрушены помещения регионального Центра защиты прав человека.
- Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что атака на Сумы является частью тактики террора России.
Новые подробности атаки России на Сумы
О ситуации в городе рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.
По словам министра, экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
Что важно понимать, в Сумах в эпицентр удара попало помещение регионального Центра защиты прав человека — россияне разрушили его до основания.
По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, разрушены здания Сумского государственного университета.
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