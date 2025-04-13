Атака России на Сумы — количество погибших и пострадавших резко возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Сумы — количество погибших и пострадавших резко возросло

МВД Украины
Новые подробности атаки России на Сумы
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По состоянию на 12:20 количество пострадавших во время атаки России по городу Сумы уже достигло 83 человек. Среди них – 7 детей. Также сообщается, что 24 человека погибли.

Главные тезисы

  • В Суме разрушены помещения регионального Центра защиты прав человека.
  • Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что атака на Сумы является частью тактики террора России.

Новые подробности атаки России на Сумы

О ситуации в городе рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

21 человек погиб. 83 человека ранены, среди которых 7 детей. Всем оказывается медицинская помощь.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

По словам министра, экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Искренние соболезнования семьям и близким пострадавших. Сумы, горюем с вами, — подчеркнул Клименко.

Что важно понимать, в Сумах в эпицентр удара попало помещение регионального Центра защиты прав человека — россияне разрушили его до основания.

Недавно Кривой Рог. Теперь — Сумы. Это уже не случайность. Это тактика террора России, — отметил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, разрушены здания Сумского государственного университета.

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