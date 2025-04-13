Атака Росії на Суми — кількість загиблих і постраждалих різко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Суми — кількість загиблих і постраждалих різко зросла

МВС України
Нові подробиці атаки Росії на Суми

Станом на 12:20 кількість постраждалих під час атаки Росії по місту Суми сягнула уже 83 людей. Серед них - 7 дітей. Також повідомляється, що 24 людина загинула, зокрема одна дитина.

Головні тези:

  • У Сумі зруйновано приміщення регіонального Центру захисту прав людини.
  • Український омбудсман Дмитро Лубінець відзначив, що атака на Суми є частиною тактики терору Росії.

Нові подробиці атаки Росії на Суми

Про ситуацію в місті розповів очільник МВС України Ігор Клименко.

21 людина загинула.83 людини поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Глава МВС України

За словами міністра, екстрені служби продовжують працювати на місці події.

Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих. Суми, горюємо з вами, — наголосив Клименко.

Що важливо розуміти, у Сумах в епіцентр удару потрапило приміщення регіонального Центру захисту прав людини — росіяни зруйнували його вщент.

Нещодавно Кривий Ріг. Тепер — Суми. Це вже не випадковість. Це тактика терору Росії, — зазначив український омбудсман Дмитро Лубінець.

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, зруйновано будівлі Сумського державного університету.

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