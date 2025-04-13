Атака Росії на Суми — кількість загиблих і постраждалих різко зросла

Станом на 12:20 кількість постраждалих під час атаки Росії по місту Суми сягнула уже 83 людей. Серед них - 7 дітей. Також повідомляється, що 24 людина загинула, зокрема одна дитина.
Головні тези:
- У Сумі зруйновано приміщення регіонального Центру захисту прав людини.
- Український омбудсман Дмитро Лубінець відзначив, що атака на Суми є частиною тактики терору Росії.
Нові подробиці атаки Росії на Суми
Про ситуацію в місті розповів очільник МВС України Ігор Клименко.
За словами міністра, екстрені служби продовжують працювати на місці події.
Що важливо розуміти, у Сумах в епіцентр удару потрапило приміщення регіонального Центру захисту прав людини — росіяни зруйнували його вщент.
За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, зруйновано будівлі Сумського державного університету.
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