Стармер висунув Путіну вимогу після атаки РФ на Суми
Категорія
Політика
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Стармер висунув Путіну вимогу після атаки РФ на Суми

Стармер звернувся безпосередньо до Путіна
Джерело:  online.ua

Британський лідер Кір Стармер відреагував на російський ракетний удар по цивільних у Сумах. На тлі останніх подій він зажадав від російського диктатора Володимира Путіна, аби той погодився на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.

Головні тези:

  • Більшість європейських лідерів розкритикували нову атаку Росії на Суми.
  • До осуду РФ приєднався також спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог.

Стармер звернувся безпосередньо до Путіна

За словами очільника уряду Британії, він шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах.

Мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр Великої Британії

Фото: скриншот

На смертельну атаку Росії також відреагував французький лідер Емманюель Макрон.

Він звернув увагу на те, що Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям президента США Трампа припинити вогонь.

На цьому тлі він закликав союзників України до рішучих дій, щоб зупинити країну-агресорку.

З заявою також виступив спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог.

Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну, — написав Келлог.

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