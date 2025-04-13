Стармер висунув Путіну вимогу після атаки РФ на Суми

Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну, — написав Келлог.