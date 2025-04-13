Стармер висунув Путіну вимогу після атаки РФ на Суми

Британський лідер Кір Стармер відреагував на російський ракетний удар по цивільних у Сумах. На тлі останніх подій він зажадав від російського диктатора Володимира Путіна, аби той погодився на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.
Головні тези:
- Більшість європейських лідерів розкритикували нову атаку Росії на Суми.
- До осуду РФ приєднався також спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог.
Стармер звернувся безпосередньо до Путіна
За словами очільника уряду Британії, він шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах.
На смертельну атаку Росії також відреагував французький лідер Емманюель Макрон.
Він звернув увагу на те, що Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям президента США Трампа припинити вогонь.
На цьому тлі він закликав союзників України до рішучих дій, щоб зупинити країну-агресорку.
З заявою також виступив спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог.
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