Стармер выдвинул Путину требование после атаки РФ на Сумы

Сегодняшняя атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье переходит любой предел приемлемого. Есть десятки погибших и раненых гражданских. Как бывший военачальник, я понимаю таргетинг, и это неправильно. Вот почему президент Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну, — написал Келлог.