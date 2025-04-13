Стармер выдвинул Путину требование после атаки РФ на Сумы
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Политика
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Стармер выдвинул Путину требование после атаки РФ на Сумы

Стармер обратился непосредственно к Путину
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Источник:  online.ua

Британский лидер Кир Стармер отреагировал на российский ракетный удар по гражданским в Сумах. На фоне последних событий он потребовал от российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.

Главные тезисы

  • Большинство европейских лидеров подвергли критике новую атаку России на Сумы.
  • К осуждению РФ присоединился также спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Стармер обратился непосредственно к Путину

По словам главы правительства Британии, он шокирован чудовищными атаками России на гражданское население в Сумах.

Мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою преданность миру. Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер Великобритании

Фото: скриншот

На смертельную атаку России также отреагировал французский лидер Эмманюэль Макрон.

Он обратил внимание, что Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям президента США Трампа прекратить огонь.

На этом фоне он призвал союзников Украины к решительным действиям, чтобы остановить страну-агрессорку.

С заявлением также выступил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Сегодняшняя атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье переходит любой предел приемлемого. Есть десятки погибших и раненых гражданских. Как бывший военачальник, я понимаю таргетинг, и это неправильно. Вот почему президент Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну, — написал Келлог.

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