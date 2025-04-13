Стармер выдвинул Путину требование после атаки РФ на Сумы

Британский лидер Кир Стармер отреагировал на российский ракетный удар по гражданским в Сумах. На фоне последних событий он потребовал от российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.
Главные тезисы
- Большинство европейских лидеров подвергли критике новую атаку России на Сумы.
- К осуждению РФ присоединился также спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.
Стармер обратился непосредственно к Путину
По словам главы правительства Британии, он шокирован чудовищными атаками России на гражданское население в Сумах.
На смертельную атаку России также отреагировал французский лидер Эмманюэль Макрон.
Он обратил внимание, что Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям президента США Трампа прекратить огонь.
На этом фоне он призвал союзников Украины к решительным действиям, чтобы остановить страну-агрессорку.
С заявлением также выступил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.
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