Атака России на Сумы — Макрон экстренно обратился к миру

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал удар российских захватчиков по Сумах, в результате которого погибли десятки человек. Он обратил внимание на то, что Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям США прекратить огонь.
Главные тезисы
- Эммануэль Макрон осуждает действия России и призывает международное сообщество к решительным действиям.
- Макрон подчеркивает, что только Россия хотела этой войны и продолжает убивать невинных людей.
Макрон призывает мир действовать
Французский лидер еще раз напомнил международному сообществу о том, что только Россия хотела этой войны и именно она ее продолжает, не собираясь останавливать огонь.
На этом фоне президент Франции призвал к решительным мерам, которые в конце концов остановят страну-агрессорку.
По словам Макрона, он и его команда активно работают со своими союзниками для достижения этой цели.
ГСЧС сообщает, что в настоящее время известно о 32 погибших в Сумах. Число пострадавших возросло до 99 человек, из них 11 детей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-