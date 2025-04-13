Атака России на Сумы — Макрон экстренно обратился к миру
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Сумы — Макрон экстренно обратился к миру

Макрон призывает мир действовать
Читати українською
Источник:  online.ua

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал удар российских захватчиков по Сумах, в результате которого погибли десятки человек. Он обратил внимание на то, что Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям США прекратить огонь.

Главные тезисы

  • Эммануэль Макрон осуждает действия России и призывает международное сообщество к решительным действиям.
  • Макрон подчеркивает, что только Россия хотела этой войны и продолжает убивать невинных людей.

Макрон призывает мир действовать

Сегодня утром две российские ракеты попали в центр города Сумы в Украине, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских, среди которых снова дети.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Французский лидер еще раз напомнил международному сообществу о том, что только Россия хотела этой войны и именно она ее продолжает, не собираясь останавливать огонь.

Сегодня очевидно, что только Россия выбирает ее продолжать. Вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа, — подчеркнул Макрон.

На этом фоне президент Франции призвал к решительным мерам, которые в конце концов остановят страну-агрессорку.

По словам Макрона, он и его команда активно работают со своими союзниками для достижения этой цели.

ГСЧС сообщает, что в настоящее время известно о 32 погибших в Сумах. Число пострадавших возросло до 99 человек, из них 11 детей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Сумы — количество погибших и пострадавших резко возросло
МВД Украины
Новые подробности атаки России на Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Известно уже о 31 погибшем. Зеленский показал последствия атаки РФ на Сумы
Владимир Зеленский
Как выглядят сейчас Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов раскрыл важные детали атаки России на Сумы
Кирилл Буданов
Что удалось узнать ГУР об атаке России на Сумы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?