Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал удар российских захватчиков по Сумах, в результате которого погибли десятки человек. Он обратил внимание на то, что Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям США прекратить огонь.

Макрон призывает мир действовать

Сегодня утром две российские ракеты попали в центр города Сумы в Украине, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских, среди которых снова дети. Эммануэль Макрон Президент Франции

Французский лидер еще раз напомнил международному сообществу о том, что только Россия хотела этой войны и именно она ее продолжает, не собираясь останавливать огонь.

Сегодня очевидно, что только Россия выбирает ее продолжать. Вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа, — подчеркнул Макрон. Поделиться

На этом фоне президент Франции призвал к решительным мерам, которые в конце концов остановят страну-агрессорку.

По словам Макрона, он и его команда активно работают со своими союзниками для достижения этой цели.