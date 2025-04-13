Атака Росії на Суми — Макрон екстрено звернувся до світу
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Суми — Макрон екстрено звернувся до світу

Макрон закликає світ діяти
Джерело:  online.ua

Французький лідер Еммануель Макрон прокоментував удар російських загарбників на Суми, внаслідок якого загинули десятки людей. Він звернув увагу на те, що Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям США припинити вогонь.

Головні тези:

  • Еммануель Макрон засуджує дії Росії та закликає міжнародну спільноту до рішучих дій.
  • Макрон наголошує, що лише Росія хотіла цієї війни і продовжує вбивати невинних людей.

Макрон закликає світ діяти

Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Французький лідер вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що лише Росія хотіла цієї війни й саме вона її продовжує, не збираючись зупиняти вогонь.

Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа, — наголосив Макрон.

На цьому тлі президент Франції закликав до рішучих заходів, які врешті-решт зупинять країну-агресорку.

За словами Макрона, він та його команда активно працюють зі своїми союзниками для досягнення цієї цілі.

ДСНС повідомляє, що наразі відомо про 32 загиблих у Сумах. Кількість постраждалих збільшилася до 99 осіб, з них 11 дітей.

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