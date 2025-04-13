Атака Росії на Суми — Макрон екстрено звернувся до світу

Французький лідер Еммануель Макрон прокоментував удар російських загарбників на Суми, внаслідок якого загинули десятки людей. Він звернув увагу на те, що Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям США припинити вогонь.
Головні тези:
- Еммануель Макрон засуджує дії Росії та закликає міжнародну спільноту до рішучих дій.
- Макрон наголошує, що лише Росія хотіла цієї війни і продовжує вбивати невинних людей.
Макрон закликає світ діяти
Французький лідер вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що лише Росія хотіла цієї війни й саме вона її продовжує, не збираючись зупиняти вогонь.
На цьому тлі президент Франції закликав до рішучих заходів, які врешті-решт зупинять країну-агресорку.
За словами Макрона, він та його команда активно працюють зі своїми союзниками для досягнення цієї цілі.
ДСНС повідомляє, що наразі відомо про 32 загиблих у Сумах. Кількість постраждалих збільшилася до 99 осіб, з них 11 дітей.
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