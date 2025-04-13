Відомо вже про 31 загиблого. Зеленський показав наслідки атаки РФ на Суми

О 13:54 глава держави Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих у Сумах після російського удару знову зросла — йдеться про щонайменше 31 людину, зокрема двох дітей.
Головні тези:
- Зеленський закликав світ не мовчати і не залишатись байдужими до ситуації в Україні.
- Російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного припинення вогню, продовжуючи агресію.
Як наразі виглядають Суми
За словами глави держави, наразі усім надається необхідна допомога.
На тлі останніх подій Володимир Зеленський вкотре нагадав, що вкрай важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими.
Український лідер звертає увагу на те, що розпочався другий місяць, як російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню.
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