Відомо вже про 31 загиблого. Зеленський показав наслідки атаки РФ на Суми
Категорія
Україна
Дата публікації

Відомо вже про 31 загиблого. Зеленський показав наслідки атаки РФ на Суми

Володимир Зеленський
Як наразі виглядають Суми

О 13:54 глава держави Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих у Сумах після російського удару знову зросла — йдеться про щонайменше 31 людину, зокрема двох дітей.

Головні тези:

  • Зеленський закликав світ не мовчати і не залишатись байдужими до ситуації в Україні.
  • Російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного припинення вогню, продовжуючи агресію.

Як наразі виглядають Суми

Станом на зараз відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих — двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, наразі усім надається необхідна допомога.

На тлі останніх подій Володимир Зеленський вкотре нагадав, що вкрай важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими.

Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну.

Український лідер звертає увагу на те, що розпочався другий місяць, як російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню.

На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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