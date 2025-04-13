Відомо вже про 31 загиблого. Зеленський показав наслідки атаки РФ на Суми

О 13:54 глава держави Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих у Сумах після російського удару знову зросла — йдеться про щонайменше 31 людину, зокрема двох дітей.

Як наразі виглядають Суми

Станом на зараз відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих — двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, наразі усім надається необхідна допомога.

На тлі останніх подій Володимир Зеленський вкотре нагадав, що вкрай важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими.

Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну. Поширити

Український лідер звертає увагу на те, що розпочався другий місяць, як російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню.