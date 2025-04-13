Известно уже о 31 погибшем. Зеленский показал последствия атаки РФ на Сумы

В 13:54 глава государства Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в Сумах после российского удара снова возросло — речь идет о по меньшей мере 31 человеке, в том числе двух детях.

Как выглядят сейчас Сумы

Сейчас известно уже о 31 погибшем в Сумах после удара российских баллистических ракет. Среди погибших двое детей. Мои соболезнования родным и близким. Более 80 человек ранены, в том числе десять детей. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, сейчас всем оказывается необходимая помощь.

На фоне последних событий Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что очень важно всем в мире не молчать, не оставаться безучастными.

Российские удары заслуживают только осуждения. Необходимо давление на Россию, чтобы закончить войну и обеспечить безопасность людям. Без действительно сильного давления, без должной поддержки Украины Россия и дальше будет затягивать эту войну. Поделиться

Украинский лидер обращает внимание на то, что начался второй месяц, как российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня.