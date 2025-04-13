Известно уже о 31 погибшем. Зеленский показал последствия атаки РФ на Сумы
Категория
Украина
Дата публикации

Известно уже о 31 погибшем. Зеленский показал последствия атаки РФ на Сумы

Владимир Зеленский
Как выглядят сейчас Сумы
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В 13:54 глава государства Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в Сумах после российского удара снова возросло — речь идет о по меньшей мере 31 человеке, в том числе двух детях.

Главные тезисы

  • Зеленский призвал мир не молчать и не оставаться безучастными к ситуации в Украине.
  • Российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложение Америки о полном прекращении огня, продолжая агрессию.

Как выглядят сейчас Сумы

Сейчас известно уже о 31 погибшем в Сумах после удара российских баллистических ракет. Среди погибших двое детей. Мои соболезнования родным и близким. Более 80 человек ранены, в том числе десять детей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, сейчас всем оказывается необходимая помощь.

На фоне последних событий Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что очень важно всем в мире не молчать, не оставаться безучастными.

Российские удары заслуживают только осуждения. Необходимо давление на Россию, чтобы закончить войну и обеспечить безопасность людям. Без действительно сильного давления, без должной поддержки Украины Россия и дальше будет затягивать эту войну.

Украинский лидер обращает внимание на то, что начался второй месяц, как российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня.

К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут позволить себе убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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