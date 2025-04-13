Известно уже о 31 погибшем. Зеленский показал последствия атаки РФ на Сумы

В 13:54 глава государства Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в Сумах после российского удара снова возросло — речь идет о по меньшей мере 31 человеке, в том числе двух детях.
Главные тезисы
- Зеленский призвал мир не молчать и не оставаться безучастными к ситуации в Украине.
- Российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложение Америки о полном прекращении огня, продолжая агрессию.
Как выглядят сейчас Сумы
По словам главы государства, сейчас всем оказывается необходимая помощь.
На фоне последних событий Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что очень важно всем в мире не молчать, не оставаться безучастными.
Украинский лидер обращает внимание на то, что начался второй месяц, как российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня.
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