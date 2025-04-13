Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что контакты с командой президента США Дональда Трампа продвигаются хорошо. Несмотря на это, он заявил, что слишком рано ожидать мгновенных результатов из-за уровня ущерба, якобы нанесенного администрацией Джо Байдена.
Главные тезисы
- По словам Пескова, многие вопросы связаны с возобновлением деятельности дипломатических представительств РФ и США.
- 12 апреля Трамп продлил санкции своего предшественника Джо Байдена в отношении России.
Россия не рассчитывает на улучшение отношений с США
По словам спикера российского диктатора Владимира Путина, "реанимировать отношения практически с нуля — дело очень сложное".
Песков также посетовал, что для этого нужно приложить много усилий, прежде всего дипломатических.
Он также добавил, что Путин и Трамп выслушивают эти сообщения и получают возможность судить о реальности положения дел и реальном подходе на переговорах.
Он также добавил, что нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.
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