Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что контакты с командой президента США Дональда Трампа продвигаются хорошо. Несмотря на это, он заявил, что слишком рано ожидать мгновенных результатов из-за уровня ущерба, якобы нанесенного администрацией Джо Байдена.

Россия не рассчитывает на улучшение отношений с США

По словам спикера российского диктатора Владимира Путина, "реанимировать отношения практически с нуля — дело очень сложное".

Песков также посетовал, что для этого нужно приложить много усилий, прежде всего дипломатических.

Очень много вопросов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств. Плюс к этому мы видим, что продолжается активный обмен визитами спецпредставителей, который стал уже почти регулярным. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Он также добавил, что Путин и Трамп выслушивают эти сообщения и получают возможность судить о реальности положения дел и реальном подходе на переговорах.

Это все помогает, но, безусловно, ждать каких-либо мгновенных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были, — сетует Дмитрий Песков. Поделиться

Он также добавил, что нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.