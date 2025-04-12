В Белом доме назревает раскол из-за пророссийской позиции Виткоффа

Некоторые члены команды президента США Дональда Трампа и республиканцы больше не скрывают, что взволнованы заявлениями посланника американского лидера Стива Виткоффа, демонстрирующего откровенно пророссийские настроения.

Виткофф может стать причиной раскола в Белом доме

Республиканцев возмутил тот факт, что посланник Трампа проигнорировал обычные процедуры безопасности и пригласил в США россиянина Кирилла Дмитриева, находящегося под санкциями США после вторжения России.

Что важно понимать, американские чиновники всегда отказывались принимать у себя официальных лиц из России, обладающей развитыми разведывательными возможностями.

Более того, последние предложения Уиткоффа спровоцировали волну возмущения, ведь они указывают на то, что Белый дом слишком резко изменил свою политику по отношению к РФ.

Некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены явной пророссийской позицией Виткоффа, что некоторые из них впоследствии позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство, по словам человека, знакомого с ходом звонков. Поделиться

По мнению некоторых американских и европейских политиков, пока Виткофф придерживается стратегии Трампа, РФ пользуется отсутствием у него опыта за столом переговоров.