В Белом доме назревает раскол из-за пророссийской позиции Виткоффа

Некоторые члены команды президента США Дональда Трампа и республиканцы больше не скрывают, что взволнованы заявлениями посланника американского лидера Стива Виткоффа, демонстрирующего откровенно пророссийские настроения.
Главные тезисы
- Посланник Трампа предложил пригласить в США спецпредставителя Путина, которые много лет находился под санкциями.
- Кремль может воспользоваться пророссийским подходом Виткоффа в своих целях.
Виткофф может стать причиной раскола в Белом доме
Республиканцев возмутил тот факт, что посланник Трампа проигнорировал обычные процедуры безопасности и пригласил в США россиянина Кирилла Дмитриева, находящегося под санкциями США после вторжения России.
Что важно понимать, американские чиновники всегда отказывались принимать у себя официальных лиц из России, обладающей развитыми разведывательными возможностями.
Более того, последние предложения Уиткоффа спровоцировали волну возмущения, ведь они указывают на то, что Белый дом слишком резко изменил свою политику по отношению к РФ.
По мнению некоторых американских и европейских политиков, пока Виткофф придерживается стратегии Трампа, РФ пользуется отсутствием у него опыта за столом переговоров.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-