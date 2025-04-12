У Білому домі назріває розкол через проросійську позицію Віткоффа
Категорія
Політика
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У Білому домі назріває розкол через проросійську позицію Віткоффа

Віткофф може стати причиною розколу у Білому домі
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Джерело:  Reuters

Деякі члени команди президента США Дональда Трампа та республіканці більше не приховують, що стурбовані заявами посланця американського лідера Стіва Віткоффа, який демонструє відверто проросійські настрої. 

Головні тези:

  • Посланець Трампа запропонував запросити до США спецпредставника Путіна, який багато років перебував під санкціями.
  • Кремль може скористатися проросійським підходом Віткоффа у своїх цілях.

Віткофф може стати причиною розколу у Білому домі

Республіканців обурив той факт, що посланець Трампа проігнорував звичайні процедури безпеки та запросив до США росіянина Кирила Дмитрієва, який перебував під санкціями США після вторгнення Росії.

Що важливо розуміти, американські посадовці завжди відмовлялися приймати у себе офіційних осіб з Росії, яка має розвинені розвідувальні можливості.

Ба більше, останні пропозиції Віткоффа спровокували хвилю обурення, адже вони вказують на те, що Білий дім занадто різко змінив свою політику щодо РФ.

Деякі республіканці на Капітолійському пагорбі були настільки занепокоєні явною проросійською позицією Віткоффа, що деякі з них згодом подзвонили раднику з національної безпеки Майку Волтцу і держсекретареві Марко Рубіо, щоб висловити своє невдоволення, за словами людини, знайомої з перебігом дзвінків, — пише видання.

На переконання деяких американських та європейський політиків, поки Віткофф дотримується стратегії Трампа, РФ користується його відсутністю досвіду за столом переговорів.

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