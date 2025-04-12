Деякі члени команди президента США Дональда Трампа та республіканці більше не приховують, що стурбовані заявами посланця американського лідера Стіва Віткоффа, який демонструє відверто проросійські настрої.
Головні тези:
- Посланець Трампа запропонував запросити до США спецпредставника Путіна, який багато років перебував під санкціями.
- Кремль може скористатися проросійським підходом Віткоффа у своїх цілях.
Віткофф може стати причиною розколу у Білому домі
Республіканців обурив той факт, що посланець Трампа проігнорував звичайні процедури безпеки та запросив до США росіянина Кирила Дмитрієва, який перебував під санкціями США після вторгнення Росії.
Що важливо розуміти, американські посадовці завжди відмовлялися приймати у себе офіційних осіб з Росії, яка має розвинені розвідувальні можливості.
Ба більше, останні пропозиції Віткоффа спровокували хвилю обурення, адже вони вказують на те, що Білий дім занадто різко змінив свою політику щодо РФ.
На переконання деяких американських та європейський політиків, поки Віткофф дотримується стратегії Трампа, РФ користується його відсутністю досвіду за столом переговорів.
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