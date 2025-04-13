Вступление в ЕС. Власти Украины раскрыли свои амбициозные планы

Украинские власти нацелены на то, что уже в 2025 году они смогут открыть все кластеры переговоров по вступлению в Европейский союз. Их на этом пути решили активно поддержать Нидерланды.

Украина не отказывается от вступления в ЕС

Нидерланды поддержали и похвалили настрой Украины на реализацию реформ, а также прогресс, которого уже удалось добиться на пути к ее будущему в блоке.

На этом фоне официальные Киев и Амстердам отметили важность продолжающейся подготовки к открытию переговорных кластеров.

Обе стороны приветствовали завершение двусторонних скрининговых встреч по трем кластерам, выразили надежду на их завершение и последующие шаги в процессе вступления Украины в ЕС путем открытия всех кластеров, начиная с кластера "Основы" как можно скорее в 2025 году, когда будут выполнены соответствующие условия. Поделиться

Кроме того, указано, что Украина настроена выполнить все критерии открытия, предусмотренные рамочными условиями переговоров, сразу после соответствующего запроса со стороны официального Брюсселя.