Вступление в ЕС. Власти Украины раскрыли свои амбициозные планы

Украинские власти нацелены на то, что уже в 2025 году они смогут открыть все кластеры переговоров по вступлению в Европейский союз. Их на этом пути решили активно поддержать Нидерланды.
Главные тезисы
- Киев и Амстердам отмечают важность подготовки к открытию переговорных кластеров.
- Украина готова выполнить все критерии и требования.
Украина не отказывается от вступления в ЕС
Нидерланды поддержали и похвалили настрой Украины на реализацию реформ, а также прогресс, которого уже удалось добиться на пути к ее будущему в блоке.
На этом фоне официальные Киев и Амстердам отметили важность продолжающейся подготовки к открытию переговорных кластеров.
Кроме того, указано, что Украина настроена выполнить все критерии открытия, предусмотренные рамочными условиями переговоров, сразу после соответствующего запроса со стороны официального Брюсселя.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-