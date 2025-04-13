Вступление в ЕС. Власти Украины раскрыли свои амбициозные планы
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Вступление в ЕС. Власти Украины раскрыли свои амбициозные планы

Украина не отказывается от вступления в ЕС
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Источник:  Европейская правда

Украинские власти нацелены на то, что уже в 2025 году они смогут открыть все кластеры переговоров по вступлению в Европейский союз. Их на этом пути решили активно поддержать Нидерланды.

Главные тезисы

  • Киев и Амстердам отмечают важность подготовки к открытию переговорных кластеров.
  • Украина готова выполнить все критерии и требования.

Украина не отказывается от вступления в ЕС

Нидерланды поддержали и похвалили настрой Украины на реализацию реформ, а также прогресс, которого уже удалось добиться на пути к ее будущему в блоке.

На этом фоне официальные Киев и Амстердам отметили важность продолжающейся подготовки к открытию переговорных кластеров.

Обе стороны приветствовали завершение двусторонних скрининговых встреч по трем кластерам, выразили надежду на их завершение и последующие шаги в процессе вступления Украины в ЕС путем открытия всех кластеров, начиная с кластера "Основы" как можно скорее в 2025 году, когда будут выполнены соответствующие условия.

Кроме того, указано, что Украина настроена выполнить все критерии открытия, предусмотренные рамочными условиями переговоров, сразу после соответствующего запроса со стороны официального Брюсселя.

Обе стороны будут продолжать поощрять дальнейшее продвижение постепенной интеграции на основе заслуг и на основе возвратности, при согласовании с соответствующим законодательством ЕС, — сказано в коммюнике.

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