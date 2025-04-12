Мерц высказал свою позицию насчет вступления Украины в ЕС и НАТО

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает перспективу присоединения Украины к ЕС и НАТО. Но считает, что это возможно только после прекращения войны против России.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, но считает, что это возможно только после прекращения войны с Россией.
- Условием вступления в НАТО является прекращение военных действий, чтобы избежать привлечения Североатлантического союза к конфликту по 5 статье Вашингтонского договора.
- Вступление Украины в ЕС возможно даже во время войны, поскольку у Европейского Союза нет ограничений в отношении стран в состоянии военных действий.
Мерц обозначил свою позицию насчет будущего Украины
Мерц выступил против вступления Украины как в НАТО, так и в ЕС, пока страна находится в боевых действиях.
Он подчеркнул, что обещание присоединиться к Европейскому союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.
Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться.
Заметим, что вступление Украины в НАТО во время войны действительно маловероятно, из-за пятой статьи Вашингтонского договора, которая предполагает, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.
Что касается Европейского Союза, то война не является юридическим препятствием для вступления. У ЕС нет правила, которое бы запрещало странам, находящимся в состоянии войны, стать членами.
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