Мерц высказал свою позицию насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
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Политика
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Мерц высказал свою позицию насчет вступления Украины в ЕС и НАТО

Мерц
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Источник:  Spiegel

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает перспективу присоединения Украины к ЕС и НАТО. Но считает, что это возможно только после прекращения войны против России.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, но считает, что это возможно только после прекращения войны с Россией.
  • Условием вступления в НАТО является прекращение военных действий, чтобы избежать привлечения Североатлантического союза к конфликту по 5 статье Вашингтонского договора.
  • Вступление Украины в ЕС возможно даже во время войны, поскольку у Европейского Союза нет ограничений в отношении стран в состоянии военных действий.

Мерц обозначил свою позицию насчет будущего Украины

Мерц выступил против вступления Украины как в НАТО, так и в ЕС, пока страна находится в боевых действиях.

Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского союза.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Немецкий политик

Он подчеркнул, что обещание присоединиться к Европейскому союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.

Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться.

Заметим, что вступление Украины в НАТО во время войны действительно маловероятно, из-за пятой статьи Вашингтонского договора, которая предполагает, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.

Это означает, что вступление новой страны в НАТО во время активного конфликта может автоматически привлечь Североатлантический союз к войне, что противоречит принципам коллективной безопасности. Поэтому, даже если Украина будет выполнять все технические и политические требования для членства, ее вступление в НАТО возможно только после окончания войны.

Что касается Европейского Союза, то война не является юридическим препятствием для вступления. У ЕС нет правила, которое бы запрещало странам, находящимся в состоянии войны, стать членами.

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