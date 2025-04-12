Мерц висловив свою позицію щодо вступу України до ЄС і НАТО

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує перспективу приєднання України до ЄС і НАТО. Але вважає, що це можливо лише після припинення війни проти Росії.

Мерц вважає, що ЄС і НАТО — не на часі для України

Мерц виступив проти вступу України як до НАТО, так і до ЄС, допоки країна перебуває в стані бойових дій.

Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу. Фрідріх Мерц Німецький політик

Він наголосив, що обіцянка приєднатися до Європейського союзу дійсна, як і перспектива приєднання до НАТО.

Але щоб обидві ці події відбулися, війна повинна спершу закінчитися.

Зауважимо, що вступ України до НАТО під час війни дійсно малоймовірний, ​через п’яту статтю Вашингтонського договору, яка передбачає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.

Це означає, що вступ нової країни до НАТО під час активного конфлікту може автоматично залучити Альянс до війни, що суперечить принципам колективної безпеки. Тому, навіть якщо Україна виконуватиме всі технічні та політичні вимоги для членства, її вступ до НАТО можливий лише після завершення війни.​ Поширити

Щодо Європейського Союзу, то війна не є юридичною перешкодою для вступу. ЄС не має правила, яке б забороняло країнам, що перебувають у стані війни, стати членами.