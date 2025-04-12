Мерц висловив свою позицію щодо вступу України до ЄС і НАТО

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує перспективу приєднання України до ЄС і НАТО. Але вважає, що це можливо лише після припинення війни проти Росії.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц підтримує перспективу вступу України до ЄС і НАТО, але вважає, що це можливо лише після завершення війни з Росією.
- Умовою для вступу до НАТО є припинення війни, оскільки активний конфлікт може автоматично залучити Альянс до війни згідно з п'ятою статтею Вашингтонського договору.
- Вступ України до ЄС можливий навіть під час війни, оскільки Європейський Союз не має юридичних обмежень стосовно країн, що перебувають у стані війни.
Мерц вважає, що ЄС і НАТО — не на часі для України
Мерц виступив проти вступу України як до НАТО, так і до ЄС, допоки країна перебуває в стані бойових дій.
Він наголосив, що обіцянка приєднатися до Європейського союзу дійсна, як і перспектива приєднання до НАТО.
Але щоб обидві ці події відбулися, війна повинна спершу закінчитися.
Зауважимо, що вступ України до НАТО під час війни дійсно малоймовірний, через п’яту статтю Вашингтонського договору, яка передбачає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.
Щодо Європейського Союзу, то війна не є юридичною перешкодою для вступу. ЄС не має правила, яке б забороняло країнам, що перебувають у стані війни, стати членами.
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