Мерц висловив свою позицію щодо вступу України до ЄС і НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерц висловив свою позицію щодо вступу України до ЄС і НАТО

Мерц
Read in English
Джерело:  Spiegel

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує перспективу приєднання України до ЄС і НАТО. Але вважає, що це можливо лише після припинення війни проти Росії.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц підтримує перспективу вступу України до ЄС і НАТО, але вважає, що це можливо лише після завершення війни з Росією.
  • Умовою для вступу до НАТО є припинення війни, оскільки активний конфлікт може автоматично залучити Альянс до війни згідно з п'ятою статтею Вашингтонського договору.
  • Вступ України до ЄС можливий навіть під час війни, оскільки Європейський Союз не має юридичних обмежень стосовно країн, що перебувають у стані війни.

Мерц вважає, що ЄС і НАТО — не на часі для України

Мерц виступив проти вступу України як до НАТО, так і до ЄС, допоки країна перебуває в стані бойових дій.

Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Німецький політик

Він наголосив, що обіцянка приєднатися до Європейського союзу дійсна, як і перспектива приєднання до НАТО.

Але щоб обидві ці події відбулися, війна повинна спершу закінчитися.

Зауважимо, що вступ України до НАТО під час війни дійсно малоймовірний, ​через п’яту статтю Вашингтонського договору, яка передбачає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.

Це означає, що вступ нової країни до НАТО під час активного конфлікту може автоматично залучити Альянс до війни, що суперечить принципам колективної безпеки. Тому, навіть якщо Україна виконуватиме всі технічні та політичні вимоги для членства, її вступ до НАТО можливий лише після завершення війни.​

Щодо Європейського Союзу, то війна не є юридичною перешкодою для вступу. ЄС не має правила, яке б забороняло країнам, що перебувають у стані війни, стати членами.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц закликав Німеччину до переговорів про ядерний захист — з ким саме
Мерц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Майбутній канцлер Німеччини Мерц готує перше рішення щодо України
Мерц
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Відродження Північних потоків. У Німеччині вимагають від Мерца втрутитися
Німецька влада обурена спільними планами США та РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?